2018-08-30T20:56:32+03:00
Происшествия

«Покажи себя голую» - молодых людей, которые разводили школьниц на откровенные фотографии, признали преступниками

Парни из Новосибирска получили условные сроки за то, что заставляли делать девушек пикантные фотосессии
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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На эту аватарку парни цепляли девчонок.На эту аватарку парни цепляли девчонок.Фото: СОЦСЕТИ
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Молодые люди решили проверить: легко ли развести девушек на откровенные фотографии. Парни завели себе модные страницы во «ВКонтакте» и под видом мажоров стали знакомиться с девчонками.

Пикантный скандал произошел в Кочках – райцентре недалеко от Новосибирска.

- Тот, который дольше этим занимался, создавал сам и покупал странички во «ВКонтакте». Была и своя страничка, а также порядка шести-семи фейковых страниц. На аватарки прикреплял фотографии посторонних лиц с красивыми автомобилями, выглядел модно одетым. Представлялся, что он - молодой человек, проживающий в Новосибирске, что папа – бизнесмен, что девушка ему понравилась, - рассказывают в прокуратуре Кочковского района.

А так выглядел один из "мажоров" на самом деле. Фото: СОЦСЕТИ

А так выглядел один из "мажоров" на самом деле.Фото: СОЦСЕТИ

Юноши, выдавая себя за мажоров, знакомились с девушками и просили прислать пикантные фото.

Многие собеседницы не могли отказать и слали снимки. А парни выкладывали их в общий доступ. Было несколько групп. Назывались «Зашквар Новосибирск» и что-то еще в подобном духе. Сморите, мол, все желающие, на девиц, которые запросто себя для малознакомых парней фотографируют.

- Тот, что постарше, объяснял свой поступок так: хотел выяснить, кто из девушек может свои откровенные фотографии предоставить из меркантильного интереса. И хотел сообщить друзьям, что не надо общаться с девушками, которые свои фотографии раздают, купившись на разговор о дружбе с богатым человеком, - объясняют в прокуратуре.

Одному из этих парней – 18 лет, второму – 23 года. Суд установил, что пострадало от любителей таких снимков шесть девушек. Все, кроме одной – несовершеннолетние.

Одна из жертв парней-мажоров.

Одна из жертв парней-мажоров.

Судили парней за распространение слишком откровенных фото. А младшего – и за вымогательство. От одной из девушек он требовал 300 рублей за удаление снимка из сети.

В итоге приятели получили условные сроки. Старший - три, а младший - четыре года. Еще прокурор Кочковского района Денис Кислицын настоял, чтобы у преступников изъяли орудие преступление – мобильный телефон.

Адвокаты недовольны. Считают, что пацанов ни за что засудили.

- Это дело выеденного яйца не стоит! Вы зайдите в интернет - чего там только нет. А тут выставили несколько фотографий, они три дня просуществовали – боже ты мой, дело развернули… В интернет залезьте – там чего только не выставляют, - возмутился адвокат старшего из парней, когда у нему обратился ведущий Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Может, оно и так. Только у девушек реально жизнь стала сложнее. Мама одной из них, например, узнала от знакомой, что в сети появилась откровенная фотография дочери.

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