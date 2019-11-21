Семь лет жителям Новосибирской области оказывает помощь в решении вопросов общественная приемная партии «Единая Россия»

Елена Николаевна в течение года возглавляет региональную приемную «Единой России». За это время огромное количество жителей Новосибирской области обратились с вопросами и предложениями. Ни одно обращение не остается без ответа - каждое детально прорабатывается специалистами. Работа ведется как на местах, в приемных, так и по телефону. В настоящее время у жителей региона есть возможность задать вопрос, не покидая своей квартиры, - по Skype.

- В этом году партия «Единая Россия» будет отмечать 18-летие. Региональная общественная приемная работает в Новосибирске с 2012 года и находится по адресу: Красный пр-т, 155 (ст. м. «Заельцовская»). График работы: будни с 9.00 до 18.00. Каждую пятницу мы ведем прием по Skype, - напомнила о работе приемной в прямом эфире Елена Николаевна Тырина.

В общественной приемной Дмитрия Медведева работает депутатский центр - с понедельника по четверг прием ведут депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. В зависимости от тематики вопроса приглашаются руководители необходимых направлений. Консультационный прием проводят высококвалифицированные юристы, адвокаты.

- Задать вопрос можно по телефону приемной в Новосибирске (383) 304-84-84. Можно прийти напрямую, можно записаться на прием заранее. Если человек живет в области, можно пообщаться по Skype. Skype работает по пятницам, наш адрес - ОPPP555, - пояснила руководитель региональной приемной.

Семь лет жителям Новосибирской области оказывает помощь в решении вопросов общественная приёмная партии «Единая Россия» 00:00 00:00

Указанная приемная в городе не единственная. В настоящее время на территории региона действуют 44 общественные приемные партии «Единая Россия» - в каждом районе Новосибирска и каждом районе области. Региональная приемная два раза в месяц выезжает в районы области и районы города. Комплексный подход позволяет ответить на самые острые вопросы, которые в настоящее время существуют у жителей Новосибирской области. Большинство вопросов решаются на местах, но бывают моменты, когда острая местная проблема приобретает статус федерального масштаба, и вопрос направляется Дмитрию Медведеву.

- Если мы видим, что с одним и тем же вопросом обращаются несколько граждан, мы обращаем на это внимание Заксобрания Новосибирской области, пишем обращение в профильный комитет о внесении инициативы по изменению закона в Государственную думу. В настоящий момент чаще всего к нам обращаются по финансово-экономическим вопросам, гражданско-правовым спорам, вопросам в отношении начисления зарплаты. Часто задают вопросы по ЖКХ, работе управляющих компаний, обеспечению жильем, - объясняет Елена Тырина, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Новосибирской области.

Традиционно региональная общественная приемная накануне дня рождения партии «Единая Россия» проводит неделю приема граждан. Будет ли в этом году подобное мероприятие? Наша собеседница подтвердила, что нарушать традицию не собираются.

- Это ежегодное мероприятие. Раньше оно длилось один день. Но мы понимаем, что одного дня недостаточно. Поэтому сейчас у нас единая неделя приема. И она будет проходить накануне дня рождения партии «Единая Россия». День рождения партии «Единая Россия» - 1 декабря. С 25 ноября по 1 декабря все 44 приемные будут вести прием граждан. Лично я проведу прием 27 ноября в Железнодорожном районе Новосибирска, а 29 ноября буду проводить прием в городе Бердске. Все подробности можно узнать, позвонив по тел. (383) 304-84-84, - отметила в завершение нашей беседы Елена Николаевна Тырина, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева в Новосибирской области.