2019-11-20T08:41:32+03:00
Общество

«Надо помогать людям, а не котятам»: в Новосибирске священник высказался по поводу зоозащиты

По мнению святого отца, животные способны помочь себе сами, а вот людей вытащить со дна - сложнее.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Новосибирский протоиерей Андрей Ромашко поделился своим мнением насчет зоозащиты. Прежде всего батюшка подчеркнул, что животные никакие нам не братья меньшие. Раньше так шутили, а сейчас это высказывание принимают за чистую монету.

- Заботиться о животных и можно, и нужно, потому что человек таким образом тренирует свое милосердие. Но ведь есть брошенные дети, бомжи, а мы в это время пытаемся решить проблемы котят, - отмечает батюшка.

Протоиерей убежден, что проблемы людей важнее и что людям поддержка требуется больше, нежели животным. Человек не всегда виноват в том, что оказался в сложной ситуации. В чем виноваты, к примеру, брошенные дети? Или человек, которого бандиты в 1990-х годах лишили квартиры? Или тот, кого бросили дети, и он вынужден жить в доме для престарелых? Животные приспособлены жить самостоятельно. Они всегда найдут себе пропитание. Жизнь человека более ценна, чем жизнь животного.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Священник высказался по поводу зоозащиты.

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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