«Спортивная» начало: что происходит на месте стройки новой станции метро

Столица Сибири всерьез взялась к подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. На левом берегу должна появиться новая ледовая арена, уже идут работы по подготовке к строительству новой станции метро. Пускай рыть тоннель для нее не надо и ветка не будет продлена, перемены все равно радуют. Что происходит на месте стройки – смотрим и рассказываем.

Подготовка к обустройству бетонной площадки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Основание под строительство станции метро «Спортивная» в высокой степени готовности — подготовительные работы обещают закончить к концу года.

Рабочие режут арматуру.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже полностью выполнены работы по выемке грунта — 13,5 тыс. кубометров земли заменили на песок. Площадку скоро зальют бетоном, армируются плиты перекрытия. Всего потребуется залить бетоном 3 124 кубометра.

Место под мостом, где будет станция.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также в этом году возведут стены из железобетона высотой три метра – это начальный уровень. Смонтируют часть инженерных сетей.

Ход работ власти оценили на «удовлетворительно».Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Размах строительства серьёзный. Ход работ оцениваю как удовлетворительный. Идём в графике. Важно не снижать заданный темп. Нам ещё предстоит отшлифовать работу с подрядчиками, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Рабочие ждут поставок оборудования.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Много вопросов связано с поставкой оборудования, которое составляет значительную часть стоимости строительства станции метро „Спортивная“. Это — эскалаторы, системы освещения и безопасности и многое другое, —мэр отмечает важность соблюдения сроков.

На время работ будет закрыт пляж с другой стороны Коммунального моста.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пляж «Наутилус» на ближайшие два - под замком. В этом районе в это время будут строить объездную дорогу, очистные сооружения. Также начнутся работы по проекту четвертого моста.

Проект зоны станции и ЛДС – вид сверху.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году на стройку станции направили 375 миллионов рублей.

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