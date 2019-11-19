2019-11-19T14:01:49+03:00
Общество

Смотри и выбирай: какой будет станция «Спортивная»

Проектировщики предложили на выбор несколько эскизов интерьера новой станции
Екатерина КОМЯКОВА
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На станции возле нового ЛДС будут оранжевые стены. Фото: МУП «УЗСПТС».На станции возле нового ЛДС будут оранжевые стены. Фото: МУП «УЗСПТС».

Сейчас на левом берегу Новосибирска ведется активная подготовка к строительству новой станции метро. Уже известно, каков будет фасад «Спортивной», как будет устроен холл. Из необычного - две параллельные платформы и закрытые туннели для поездов. Двери будут открываться синхронно с дверями вагончиков, что повлияет на безопасность (пассажиры не смогут провалиться в щель между перроном и поездом) и энергозатраты - тепло из внутренних помещений станции в холодное время года не будет выгоняться поездами.

Конечно, многих волнует интерьер. Каждая станция метро в Новосибирске сродни произведению искусства. Что придумали художники на этот раз? В мэрии представили несколько проектов, некоторые из них достаточно сильно перекликаются между собой и отличаются лишь некоторыми деталями. Тем не менее у каждого варианта есть свое описание - можете найти отличия.

Вариант № 1. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 1. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 1

- Цветовое решение - нейтрально серая гамма с акцентами голубого и охры.

- Отделка колонн и конструкций потолка - из минерально-полимерного композита.

- Отделка стен - из МПК, зеркальных панелей, также стены декорированы алюминиевыми подвесными конструкциями с внутренней подсветкой.

- Отделка пола - гранитные плиты.

Вариант № 2. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 2. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 2

- Цветовое решение - игра контраста теплых оттенков коричневого.

- Отделка колонн и конструкций потолка - из минерально-полимерного композита с имитацией под мрамор.

- Отделка стен - из МПК под мрамор, зеркальных панелей, также стены декорированы алюминиевыми подвесными конструкциями с внутренней подсветкой.

- Отделка пола - гранитные плиты.

Вариант № 3. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 3. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 3

- Цветовое решение - игра контраста теплых коричневых оттенков.

- Отделка колонн и конструкций потолка - из минерально-полимерного композита с имитацией под мрамор.

- Отделка стен - из МПК под мрамор, зеркальных панелей, также стены декорированы алюминиевыми подвесными конструкциями с внутренней подсветкой.

- Отделка пола - гранитные плиты.

Вариант № 4. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 4. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 4

- Цветовое решение - игра контраста светло-бежевого и сине-голубого.

- Отделка колонн и конструкций потолка - из металла.

- Отделка стен - из металла, зеркальных панелей, также стены декорированы алюминиевыми подвесными конструкциями с внутренней подсветкой.

- Отделка пола - гранитные плиты.

Вариант № 5. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 5. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 5

- Цветовое решение - серо-голубая гамма.

- Отделка колонн и конструкций потолка - из металла.

- Отделка стен - из металла (с нанесением фоторисунка), зеркальных панелей, также стены декорированы алюминиевыми подвесными конструкциями с внутренней подсветкой.

- Отделка пола - гранитные плиты.

Вариант № 6. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 6. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 6

- Цветовое решение - светло-серый, серый, графитный.

- Отделка колонн - из нержавеющей стали.

- Потолок - реечный, смонтирован в форме ромбов, устройство фальшбалок - из ГКЛ, облицовка - ГКЛ, цвет - белый. Акустические панели Rockfon.

- Отделка стен - штукатурка с мелкозернистой фактурой, облицовка листами из нержавеющей стали.

- Отделка пола - гранит полированный, термообработанный.

Вариант № 7. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 7. Фото: МУП «УЗСПТС».

Вариант № 7

- Цветовое решение - светло-серый, серый, графитный.

- Отделка колонн - из нержавеющей стали.

- Потолок - реечный, с диагональной раскладкой, устройство фальшбалок - из ГКЛ, облицовка - ГКЛ, цвет - белый. Акустические панели Rockfon.

- Отделка стен - штукатурка с мелкозернистой фактурой. Самосветящиеся боксы с онлайн-трансляцией матчей и пр.

- Отделка пола - гранит полированный, термообработанный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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