Сибирячку, которая тратит по 15 тысяч рублей на такси ради гемодиализа, должна была возить «Скорая»

Проблема доставки пациентов из маленьких сел на процедуру гемодиализа существует не первый год. Саму процедуру по очищению крови в медучреждениях проводят бесплатно, но чтобы добраться до врачей, многим приходится серьезно потратиться - доставка в медобслуживание не входит. В сложную ситуацию попала 57-летняя сибирячка Рита Анатольевна Васильева.

Она живет в селе Владимировка Убинского района, гемодиализ ей делают в Куйбышеве, это городок в 130 километрах. Такси, хоть и социальное, стоит 1150 рублей за рейс, или 15 тысяч рублей в месяц. От пенсии у женщины остается 2 тысячи рублей. Районная администрация где-то раз в квартал выделяет по 5 тысяч рублей, но семейный бюджет все равно трещит по швам. У Риты Анатольевны диабет, поэтому нужно не только принимать лекарства, но и соблюдать особую диету.

Мы подробно писали об этой истории в начале ноября. Среди читателей «КП» - Новосибирск» нашлось много неравнодушных людей, которые предпочли осудить и больную женщину, и ее дочь, заявившую о проблеме. Люди писали, что в этой жизни надо уметь вертеться, что нечего жить за счет налогов здоровых людей, что дочь, видимо, хочет квартирку себе в городе отмутить… Сочувствующих оказалось мало.

Рита Анатольевна вместе с супругом. Фото: личный архив.

Однако таковые нашлись, и пользы от них оказалось больше. Юрист Михаил Жуков сам вышел на наше издание, прочитав статью о Рите Васильевой. Специалист говорит, что дело можно решить - надо обратиться в прокуратуру.

- Существует судебная практика по возложению обязанностей доставки больного до места проведения гемодиализа на администрацию и региональный минздрав. Это общероссийская практика, и она успешна. Лично у меня был опыт рассмотрения подобных дел в соседнем регионе - Алтайском крае. Тогда заместитель прокурора Быстроистокского района инициировал исковое заявление, в результате на минздрав была возложена обязанность по доставке пациентки - несколько раз в неделю в центр гемодиализа ее привозила «Скорая». После суда был выдан исполнительный лист, так как речь шла о жизни и здоровье человека. Позиция района «Мы дадим вам социальное такси» - незаконна. Доступ к медицинскому учреждению должен быть бесплатным.

Михаил Жуков советует семье Васильевой записаться на личный прием к районному прокурору, принести с собой все документы по переписке с властями. Далее прокурор должен принять меры прокурорского реагирования - пойти в суд.

Социальное такси и предложение жилья по соцнайму в другом населенном пункте - не выход из ситуации, уверен юрист:

- Женщина получает пенсию по инвалидности и почти всю ее тратит на такси. Это минимум нелогично, максимум - незаконно. Жилье по соцнайму… Надо понимать, что пожилой человек нуждается в постоянном уходе близких, а его просто так предлагают переселить. Женщина ведь не жалуется на жилищные условия - у нее проблемы с доступностью медуслуг. Почему ей предлагают решить проблему, с которой она даже не обращалась? Со стороны властей это некорректно.

«КП» - Новосибирск» также направляла запрос в региональный минздрав, мы спрашивали: как можно решить проблему? Наш запрос перенаправили в министерство труда и социального развития Новосибирской области, где дали такой ответ:

- Р. А. Васильева может обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства либо в министерство труда и социального развития Новосибирской области с заявлением о выделении адресной социальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией. В настоящее время региональным министерством здравоохранения прорабатывается вопрос доставки пациентов в медицинские учреждения для проведения процедуры гемодиализа.

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