2019-11-04T16:27:35+03:00
Общество

15 тысяч рублей на такси: сибирячка вынуждена ездить в больницу за 100 километров - иначе умрет

Процедуры гемодиализа бесплатные, но на саму поездку в больницу приходится тратить крупные суммы
Екатерина КОМЯКОВА
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Рита Анатольевна вместе с мужем. Фото: семейный архив.Рита Анатольевна вместе с мужем. Фото: семейный архив.
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Уже 25 лет Рита Анатольевна Васильева живет с сахарным диабетом. Болезнь постепенно завоевывает организм. 57-летняя женщина почти утратила зрение, руки не работают… Четыре года назад отказали почки, с тех пор жительница села Владимировка Убинского района Новосибирской области ездит на гемодиализ в Куйбышев. Поездки - три раза в неделю, расстояние - 130 километров. В последнее время эти «путешествия» стали для семьи пенсионеров слишком накладными. На такси уходит по 15 тысяч рублей в месяц, на еду остается 2 тысячи…

О том, что пенсионерка не справляется с расходами, рассказала дочка Риты Анатольевны - Ксения. Она живет в селе Убинка, работает продавцом, получает тоже немного - 14 тысяч, при этом у нее двое детей. Маме помогает чем может, но ноша иногда оказывается слишком тяжелой.

- Автобусы от нас не ходят. Первое время мама ездила на электричках, но время идет, ей становится хуже. Подняться в вагон невыносимо тяжело, ступеньки ведь очень крутые, к тому же на станции высадки нужно пройти по пешеходному мосту, а там лестничные пролеты и вовсе непреодолимы, - говорит Ксения.

Еще раньше Риту Анатольевну на гемодиализ возил муж, но и его годы подкосили - зрение начало падать, с сердцем проблемы, за руль садиться стало опасно.

- Глава района выделил нам социальное такси. Но я не понимаю, почему же оно социальное, если за поездку приходится отдавать по 1150 рублей. В месяц набегает порядка 15 тысяч рублей, а пенсия у мамы - 17 тысяч. На еду, «коммуналку» остается 2 тысячи рублей. Верхнюю одежду мама себе купить уже не может, - продолжает дочь.

Гемодиализ - это искусственное очищение крови, замещение функции почек. Процедура жизненно важная, поэтому, чтобы не умереть, сибирячка должна вписаться в самый скудный бюджет. Естественно, супруг тоже получает пенсию - 8 тысяч рублей, иначе бы не выжили.

- Папа 40 лет проработал в совхозе, но в трудовой что-то напутали, и до ветерана труда ему чуть-чуть не хватило. Он третий год судится по этому поводу. Каждое заседание суда - 3500 рублей адвокату. А разница-то по сумме выплат составит всего 1000 рублей. В общем, если и станет легче, то не намного, - вздыхает Ксения. - Родителям, конечно, помогаем, но мы и сами люди небогатые…

Нельзя сказать, что от Васильевых все отвернулись. На вопросы отвечают, предлагают пути решения, но все они тяжело претворяются в жизнь. Например, районные власти предложили пенсионерке жилье по соцнайму в Куйбышеве, чтобы не так далеко ездить.

- Но мама недееспособна, она не может сама себя обслуживать - ни еды приготовить, ни помыться. С ней кто-то должен жить, - объясняет дочь.

Глава района между тем раз в три месяца или полгода выделяет 5000 рублей из бюджета, но это лишь часть затрат. Семья обращалась к помощникам депутатов, но они ответили, что по закону теперь не имеют права помогать больным, мол, медицина же бесплатная.

- Дело ведь в том, что у мамы строгая диета из-за диабета… К примеру, из мяса можно только диетическую говядину. Но из-за трат на такси говядина превратилась в деликатес, - добавляет Ксения.

«Комсомольская правда» обратилась с запросом в региональный минздрав и министерство труда и социального развития, чтобы узнать, возможно ли помочь семье Васильевых в данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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