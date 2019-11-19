2019-11-19T05:48:23+03:00
Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей

В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях. 21 ноября на мероприятии в Москве жюри выберет пять победителей.
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Каждый из них получит начальное финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей.Каждый из них получит начальное финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей.
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» подвели предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей.

Цель конкурса «Навстречу переменам» – создать новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. В финал состязания вышли 10 социальных проектов в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Их авторы 21 ноября приедут в Москву и защитят свои бизнес-идеи перед жюри, состоящим из топ-менеджмента партнеров фонда и детей сотрудников компаний.

Фонд «Навстречу переменам» предоставит победителям начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 43 лучшие работы. Финалистами стали авторы самых интересных, перспективных и технологичных проектов, посвященных решению проблем детства.

Основные направления их работ – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию,творческое развитие особенных детей.

Основные направления их работ – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию,творческое развитие особенных детей.

Характерной чертой конкурса этого года стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений. В финал V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей вышли:

1. Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности.

2. София Лагутинская и Наталья Янчарук (Калининград). Благотворительный надомный хоспис «Дом Фрупполо».

3. Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда BeEasyKid.

4. Дарья Степура и Владимир Новиков(Москва). Ортезы для гидрореабилитации детей с ДЦП «Аквик».

5. Анна Белоусова и Светлана Прометова (Чкаловск, Нижегородская область). Мобильная служба «Доступная помощь» для развития и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

6.Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские «Просто».

7. Татьяна и Олег Шестернины (село Отрадненское, Воронежская область). Центр образования и творчества «Колесо».

8. Егор Козловский и Анастасия Стицина (Москва). Создание образовательных пособий с технологией дополненной реальности для обучения и социальной адаптации детей с расстройствами психического развития.

9. Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!».

10. Лидия и Анастасия Усановы(Москва). Устройство Video Oculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.

В жюри конкурса вошли Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Ева Кончал, управляющий по Центральной и Восточной Европе European Venture Philanthropy Association (EVPA), Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам».

Также на церемонии награждения объявят лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. С 6 августа по 6 октября фонд «Навстречу переменам» получил 296 заявок от журналистов и блогеров, авторов материалов о лидерах социальных проектов со всей России. Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация; лучший видеоматериал и эксклюзив, первый материал (статья или видео) об авторе социального проекта. Призовой фонд конкурса – 145 000 рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat. В состав экспертного совета входят Глеб Прозоров, генеральный директор газеты «Ведомости», Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Александра Болдырева, исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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