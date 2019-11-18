Открытое письмо и. о. директора ФГБУ ННИИТО Минздрава России А. А. Корыткина

Уважаемые пациенты, депутаты, представители СМИ и общественности!

В последнее время между ФГБУ ННИИТО и АНО «Клиника НИИТО», оказывающими медицинскую помощь в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Новосибирской области, сложилась непростая ситуация. Хочу этим письмом ответить на главные вопросы, касающиеся ситуации, и обозначить основные приоритеты.

Для врачей ННИИТО всегда на первом месте был и остается пациент, его качественное и своевременное лечение и комфорт. Наши врачи ежедневно спасают тысячи жизней, выполняя операции по самым современным технологиям на мировом уровне. Еще в 2017 году институт выполнял до 11 тысяч высокотехнологичных операций за год, однако сегодня - лишь 4,5 тысячи операций. С чем это связано? Начну издалека.

В 2000 году было создано АНО «Клиника НИИТО», единственным учредителем которого стал институт. ФГБУ и АНО работали вместе, на протяжении многих лет эффективно оказывая медицинскую помощь населению. Но, как известно, решением предыдущего руководителя института в состав АНО «Клиника НИИТО» были введены физические лица, что в итоге привело к печальной ситуации: разрыву связей и расколу между двумя учреждениями. Это не может не сказываться на объеме помощи пациентам. Более того, в результате деятельности предыдущего руководства учреждения были похищены огромные бюджетные средства, большая часть из которых использована для строительства десятиэтажного здания для так называемого «частного медицинского проекта», не связанного с интересами государства в лице ФГБУ.

Важнейшей задачей нашего института, министерства здравоохранения и руководства Новосибирской области является увеличение объемов оказания медицинской помощи, учитывая ее невероятную востребованность в настоящий момент. Также коллектив ННИИТО выступает за сокращение сроков ожидания госпитализации и доступность медицинской помощи для жителей региона. Условия для пациентов должны быть максимально улучшены, а спектр хирургических вмешательств - расширен, учитывая последние достижения современной медицины.

Очевидно, что для решения обозначенных задач врачам нужно увеличить площади и штат медицинских работников. Десятиэтажное здание и АНО «Клиника НИИТО» необходимо вернуть федеральному учреждению ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна - это возместит ущерб, причиненный Министерству здравоохранения РФ.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в результате переговоров достигнута договоренность с депутатами, введенными предыдущим директором в состав учредителей АНО. Они добровольно решили выйти из состава учредителей, а также согласились поддержать ФГБУ и АНО и помочь в развитии учреждений.

Ведутся переговоры и с остальными учредителями по поводу их готовности придерживаться государственных интересов.

Благодарю губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, который держит на контроле ситуацию, связанную с ФГБУ и АНО. Все указанные задачи и вопросы прорабатываются Минздравом РФ во взаимодействии с губернатором региона, а также со следственными органами. Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи.

Хочу поблагодарить директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм и все службы, помогающие достичь решения в нашей ситуации.

С уважением, и. о. директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Александрович КОРЫТКИН.