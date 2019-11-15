Жить с алкоголиком - это большая нагрузка для женщины. И это еще мягко сказано, поскольку все, с кем это случилось, вынуждены решать немало проблем и принимать кучу важных решений. Ситуация побуждает многих жен искать ответ на вопрос: как уйти от мужа-алкоголика? Позиция церкви такова: от мужчины можно уйти только в крайнем случае - если он бьет жену или детей. Если у человека есть желание и стремление, следует ему помогать выкарабкаться, а не бросать в таком состоянии.

Чтобы избавиться от зависимости и снять пагубные последствия, которые причинил организму этанол, часто требуется не только желание больного, но и помощь врачей, в том числе нарколога и психолога. Но что же зависит от жены? Батюшка убежден: с болезнью можно бороться только тогда, когда у алкоголика есть желание искоренить заразу. И вот это желание как раз должна помочь пробудить вторая половина.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743871" frameborder="0"></iframe> Жить с алкоголиком: должна ли жена помогать мужу-алкоголику?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».