2019-11-14T21:30:15+03:00
Общество

Жить с алкоголиком: должна ли жена помогать мужу-алкоголику?

На этот вопрос отвечает протоиерей Андрей Ромашко.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Жить с алкоголиком - это большая нагрузка для женщины. И это еще мягко сказано, поскольку все, с кем это случилось, вынуждены решать немало проблем и принимать кучу важных решений. Ситуация побуждает многих жен искать ответ на вопрос: как уйти от мужа-алкоголика? Позиция церкви такова: от мужчины можно уйти только в крайнем случае - если он бьет жену или детей. Если у человека есть желание и стремление, следует ему помогать выкарабкаться, а не бросать в таком состоянии.

Чтобы избавиться от зависимости и снять пагубные последствия, которые причинил организму этанол, часто требуется не только желание больного, но и помощь врачей, в том числе нарколога и психолога. Но что же зависит от жены? Батюшка убежден: с болезнью можно бороться только тогда, когда у алкоголика есть желание искоренить заразу. И вот это желание как раз должна помочь пробудить вторая половина.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Жить с алкоголиком: должна ли жена помогать мужу-алкоголику?.

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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