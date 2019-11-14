Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска

«Папа нас даже не поздравил!»: красноярская мама узнала, что она просит мужа вспомнить о тройняшках

Председатель красноярского клуба тройняшек Дарья Мосунова вынуждена закрыть страницу в ОК, чтобы остановить поток комментариев и «лайков»