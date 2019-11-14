2019-11-14T10:28:33+03:00
Общество

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска

О том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 18 ноября 2019 года
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Публичные слушания состоятся 18 ноября.Публичные слушания состоятся 18 ноября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В 11 часов в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 24.10.2019 № 49 часть 2, на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевых изданиях «Комсомольская правда. Новосибирск» (nsk.kp.ru) и «Наш дом Новосибирск» (ndn.info).

ИСТОЧНИК KP.RU

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