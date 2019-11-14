2019-11-14T09:27:52+03:00
Общество

Общественная палата Новосибирской области приняла участие в международной конференции

На ней рассматривались вопросы национального единства.
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В Новосибирске обсудили вопросы национального единства.В Новосибирске обсудили вопросы национального единства.
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Вопросы этнокультурного многообразия российской нации, национальной консолидации, миграционные тенденции и особенности национально-государственного строительства стали предметом для обсуждения участников пленарного заседания научно-практической конференции с международным участием «Государство, Общество и Церковь: российская нация и национальное единство».

Перед началом работы конференции участникам показали душевный ролик про единение людей.

Перед началом работы конференции участникам показали душевный ролик про единение людей.

- Тема конференции, связанная с вопросами национального единства, особенно важна и актуальна. В настоящее время это одно из ключевых направлений национальной политики, она имеет исключительное значение для настоящего и будущего России в целом и нашего региона в частности. Это знаковая общенациональная идея, направленная на укрепление гармонии и согласия в многонациональном российском обществе. Важно, чтобы люди осознавали себя гражданами единой страны, независимо от своей этнической, религиозной принадлежности, - уверен министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

Он подчеркнул, что конференция в этом году проходит уже в четвертый раз

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим отметил, что тема конференции этого года раскрывает важнейшую задачу национальной политики, к этой стратегической цели - сохранению единства российского общества - нас призывает не только государственная власть, но и все традиционные религии.

- Отрадно, что наш регион является для многих субъектов Российской Федерации примером межэтнических и межнациональных отношений. И эта конференция может стать замечательным местом для обмена реальным опытом и знаниями, а также открытой площадкой для обсуждения важнейших вопросов с ведущими экспертами, - считает митрополит.

Участие в конференции приняли представители разных религий.

Участие в конференции приняли представители разных религий.

Участие в конференции также приняли представители Общественной палаты Новосибирской области.

- Наша страна представляет собой конгломерат многих народов, населяющих Россию, на территории страны представлены разные конфессии. Перед нами стоит глобальный вопрос - вопрос единства. Отрадно, что конференция проходит на территории образовательного учреждения. Почему это важно? Потому что необходимо понимать, что вопросы национального единения закладываются в молодом возрасте. От национального единения зависит и целостность государства, то, как Россия будет жить дальше, к чему будет стремиться как во внешней, так и во внутренней политике. Без этих скреп невозможно развитие страны, - отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Роман Бубенов.

Организаторы научно-практической конференции - региональное правительство, Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС при президенте РФ и Новосибирская митрополия Русской православной церкви.

В течение двух дней актуальные вопросы национального единства участники конференции обсуждали на круглых столах. Дискуссии были посвящены патриотизму и молодежи в современной России, российскому казачеству в Сибири и Новосибирской области, роли средств массовой информации в гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Участие в мероприятиях конференции приняли представители региональной и муниципальной власти, экспертного сообщества, общественных, религиозных и национальных организаций, а также зарубежные и российские ученые. Выступить с докладами перед коллегами и широкой общественностью приехали спикеры из Душанбе, Екатеринбурга, Салехарда, Твери, Тольятти и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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