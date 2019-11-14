2019-11-14T05:51:38+03:00
Общество

«Алкоголь сибирякам вреден!» Почему?

Свою необычную версию выдвигает протоиерей Андрей Ромашко.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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В настоящее время у многих искаженное представление о православных и алкоголе. В заблуждение впадают не только далекие от религии люди, но и сами верующие. У церкви отношение к алкоголю двоякое. Отец Андрей объясняет, что, с одной стороны, спиртное не запрещено, а с другой - его употребление порицается. Человеку нужно выбрать золотую середину. Казалось бы, что здесь нового? На каждом углу говорят, что много пить - вредно. Это мы и так знаем. Отец Андрей выдвинул интересную версию о том, почему сибирякам алкоголь противопоказан.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Какое количество алкоголя разрешено выпивать верующему человеку?.

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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