2019-11-12T12:52:24+03:00
Общество

Ребенок не хочет спать один: он боится чудовища под кроватью. Что делать?

На этот вопрос отвечает отец Андрей Ромашко.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Обычно страхи у детей возникают и пропадают, меняются, надолго не задерживаются. Это нормальная часть взросления: дети учатся преодолевать свои страхи. Но, по словам отца Андрея, мы, взрослые, хоть и понимаем, что это нормальный процесс, ни в коем случае не должны показать малышу, что не воспринимаем его переживания всерьез.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

Что делать, если ребенок боится чудовищ и не хочет спать один?.

ИСТОЧНИК KP.RU

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