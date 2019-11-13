Ребенок не хочет спать один: он боится чудовища под кроватью. Что делать?

Обычно страхи у детей возникают и пропадают, меняются, надолго не задерживаются. Это нормальная часть взросления: дети учатся преодолевать свои страхи. Но, по словам отца Андрея, мы, взрослые, хоть и понимаем, что это нормальный процесс, ни в коем случае не должны показать малышу, что не воспринимаем его переживания всерьез.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».