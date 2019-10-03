2019-10-03T11:07:32+03:00
Общество

Новосибирск: положение конкурса «Леди в погонах- 2019»

Положение о проведении фотоконкурса «Леди в погонах- 2019»
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I. Цели и задачи проведения конкурса

Привлечь внимание к женщинам, работающим в структуре правоохранительных органов и МЧС. Привлечь дополнительное внимание к знаменательному празднику – дню матери.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляет АО «ИД «Комсомольская правда» (Новосибирский филиал). Адрес филиала: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64

III. Место и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 3 октября до 24 ноября 2019 года на сайте nsk.kp.ru

IV. Участники мероприятия

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие сотрудницы структур правоохранительных органов и МЧС, фотографии которых в редакцию «КП»-Новосибирск» предоставили соответствующие ведомства до 3 октября 2019 года.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие девушки вне зависимости от звания, занимаемой должности и возраста.

4.3. Количество участниц не ограничивается.

4.4. Участие в конкурсе является бесплатным.

4.6. Информация о порядке проведения Конкурса публикуется на сайте Организатора – nsk.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Конкурса, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

4.7. Участники признают право Организаторов без какой – либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

V. Основные правила и условия проведения конкурса

5.1. Фотоконкурс проводится на сайте nsk.kp.ru.

5.2. Участницы на фото должны быть в служебной форме. Читатели «Комсомольской правды» в режиме онлайн оставляют свои голоса за понравившихся участниц.

5.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждую из участниц раз в 24 часа.

5.4. Голосующие и участницы могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих

5.5. Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются

5.6. Победителем Конкурса признается участница, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосование на сайте nsk.kp.ru. Итоги объявляются не позднее 24 ноября 2019 г.

VI. Награждение

6.1. Награждение пройдет в том ведомстве, где служат девушки, занявшие призовые места.

6.2 Победительница получает в подарок интервью на радио «Комсомольская правда-Новосибирск» (98,3 fm) и его публикацию с фотографией в ежедневной газете «Комсомольская правда»-Новосибирск», а также награждается дипломом лауреата Конкурса.

6.3. Организатором и (или) Партнерами Соревнований могут быть предоставлены другие дополнительные призы для участников и победителей.

Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения конкурса.

Данное положение является официальной офертой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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