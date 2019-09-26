2019-09-27T09:23:42+03:00
Общество

«Православная инициатива» приглашает новосибирцев к участию в грантовом конкурсе

Продолжается прием заявок на международный грантовый конкурс «Проавославная инициатива 2019-2020»
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Участникам конкурса нужно предоставить заявки до 15 января.Участникам конкурса нужно предоставить заявки до 15 января.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Заявки на конкурс принимаются на сайте www.newpravkonkurs.ru до 15 октября 2019 года.

В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим направлениям:

-Образование и воспитание

-Социальное служение

-Культура

-Информационная деятельность

Победители будут объявлены не позднее 15 января 2020 года. Реализация проектов может начаться 15 февраля и завершиться 15 ноября 2020 года.

Епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, сопредседатель Единого экспертного совета международного грантового конкурса «Православная инициатива», в своем интервью выразил надежду, что содержание инициатив заявителей позволит расширить типы проектов, подаваемых на Конкурс:

«За 10 лет существования конкурса под эгидой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявки были посвящены самой разной тематике: помощи приютам для беременных, созданию православных библиотек и образовательных программ; взаимодействию между православными приходами, общественными и благотворительными организациями. В новом конкурсе хотелось бы видеть и заявки нового типа - заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь, в том числе, в построение справедливого общества».

Конкурс регулируется Положением о программе «Православная инициатива», Извещением об объявлении Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Документы, а также методические материалы для подготовки заявки на Конкурс размещены на сайте www.newpravkonkurs.ru.

Проведение Конкурса, в том числе техническое обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности, возложено на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Консультации специалистов Фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном порядке по электронной почте konkurs2019@pravkonkurs.ru, а также у региональных координаторов на сайте https://newpravkonkurs.ru/Home/About (раздел «О нас»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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