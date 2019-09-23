ПОВЕСТКА ДНЯ

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Внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Внеочередная сессия будет посвящена вступлению Анатолия Локтя в должность мэра.Фото: Влад КОМЯКОВ
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24 сентября 2019 года, 12.00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
Красный проспект, 18/1
О вступлении Локтя Анатолия Евгеньевича в должность мэра города Новосибирска
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев
ИСТОЧНИК KP.RU
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