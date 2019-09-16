2019-09-16T19:48:41+03:00
Происшествия

«Врачи боролись до последнего»: студент разбился в Анталье, полетев с мамой на парашюте

Сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова получил тяжелейшую черепно-мозговую травму: спасти его не удалось
Татьяна СОЛОВОВА
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Парашют Марка и его мамы понесло на берег.Парашют Марка и его мамы понесло на берег.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедия на турецком курорте Анталья случилась 14 сентября: именно тогда 18-летний Марк – сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова – решил вместе с мамой полетать на парашюте, прикрепленном к катеру. Этот вид спорта называется парасейлининг.

- Сын в Анталье находился уже давно, а мама только приехала к нему, - нашел в себе силы рассказать корреспондентам КП-Новосибирск Евгений Митрофанов. – Что это за катер был, есть на него хоть какие-то документы, я пока не знаю. Еще нахожусь в аэропорту в Москве: в Турцию прилечу только через два часа…

Беда произошла, когда Марк вместе с мамой поднялись в воздух на парашюте: крепление оборвалось, и их понесло к берегу.

- Организаторы таких развлечений предполагают, что в таких ситуациях туристы могут утонуть, поэтому выдают им спасательные жилеты. Они были у Марка с мамой, - описывают ситуацию друзья сибиряков. – А вот о том, что парашют может понести на берег, никто не думал. Поэтому касок на голове, которые могли бы смягчить удар, не было.

Удар о пальмовые ветви был очень жестким: Марк получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

- Врачи боролись за него до последнего, но спасти не смогли. Во время второй операции У Марка не выдержало сердце. Спасти его не удалось, - переживают друзья. – Тяжелее всего сейчас его маме: она почти не пострадала, хоть и летела вместе с сыном…

Для друзей гибель парня стала настоящим шоком:

- Марк ведь только на первый курс в медицинский поступил, врачом мечтал стать, - говорят друзья Митрофановых. – Толковый парень был…

Сейчас близкие стараются поддержать родителей Марка и пишут сочувствующие комментарии в соцсетях:

- Соболезную. Огромное горе.

- Нет слов... Искренне сочувствую. Сил тебе…

Тем временем стало известно, что водителя катера, на котором летал Марк и его мама, взяли под стражу. Турецкая полиция занимается расследованием это дела.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Марка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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