Оторвалось крепление парашюта: новосибирец разбился в Анталье

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-16T15:56:53+03:00

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Несколько дней назад в Анталье произошел несчастный случай с туристами из Новосибирска. Женщина, вместе со своим 18-летним сыном занимались парайсреслингом, но во время полета оборвался канат, соединяющий парашют с катером и сибиряков отбросило на берег.

— Несчастный случай произошел 14 сентября около 17:30 в районе Коньяалты. Во время парасейлининга по неизвестным причинам оборвался канат, и российских туристов сильным порывом ветра отбросило на пальмовые деревья на берегу, — сообщается на официальной странице в «Фейсбуке» генконсульства России в Анталье. — В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждения Антальи. Обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами.

В комментариях под постом люди, знакомые с семьей пострадавших, написали, что молодому человеку выжить не удалось.

— Юноша вчера скончался в больнице. Его мама выжила, — пишет знакомый Яков Самохин. — Его отец, наш коллега, сегодня вылетел в Анталью, о чем я сообщил в генконсульство. И спасибо консульству за оперативный ответ на мое письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU