Школа по прописке: как отдать ребенка на учебу рядом с домом

Одно из важнейших конкурентных преимуществ жилого дома сегодня – наличие инфраструктуры и школа по прописке Параметров удачного расположения много, мы предлагаем молодым семьям сконцентрироваться на основных. Для тех, у кого есть дети или они еще только планируются, важно сразу обратить внимание на учебные заведения в округе, а также количество детских садов.

При переезде в первую очередь стоит промониторить рейтинги школ и отзывы. Много откликов на учебные заведения можно найти на родительском новосибирском портале (ссылка на сибмаму с отзывами на школы - https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=20357#c2281). Конечно, на слово верить отзывам не стоит, можно поговорить с родителями знакомых, встретиться с директором. Допустим вы выбрали школу по душе, возможно, она находится в рейтинге лучших… Но попасть туда просто так могут не все желающие. Что делать, чтобы отправить чадо в школу-мечты? Рассмотрим легальный порядок действий.

Основное требование для поступления в нужную школу – прописка. Вы должны проживать с ребенком на участке, который закреплен за этой школой. Узнать, относится ли конкретная школа к вашему адресу, можно в департаменте образования или районном отделе. Телефоны департамента - (383) 227-45-08, 227-45-07, 227-43-76, 227-45-10, 227-45-11.

Если вы находитесь за границами микроучастка, можно оформить прописку. Но помните, рисковать «липовой» бумажкой не стоит. Прокуратура уже начала проводить проверки в школах из-за участившихся случаев подделки документа. Если родителей поймают на вранье, в школу попасть не получится, еще и административное наказание светит.

Самый надежный вариант, по мнению экспертов, это заранее подготовленный план на этапе создания семьи. Отселяясь от родителей после свадьбы или с маленьким ребенком на руках, сразу обращайте внимание на то, какие школы есть поблизости. Молодежь чаще выбирает новостройки, так как на них меньше процент по ипотеке. Среди интересных вариантов, которые актуальны на данный момент – Дом на Федосеева ГК «Расцветай» класса «комфорт+». Это новостройка клубного типа: с закрытой придомовой территорией, подземным паркингом и концепцией «двор без машин».

Гимназия № 11 «Гармония» в 2016 - ом вошла в топ лучших 500 школ России.

В шаговой доступности от Дома на Федосеева три детских сада и несколько школ, отвечающих всем современным образовательным стандартам. К примеру, ученики средней школы №186 из года в год становятся победителями районных и городских олимпиад и успешно поступают в лучшие вузы Новосибирска, а гимназия № 11 «Гармония» в 2016 - ом вошла в топ лучших 500 школ России и в прошлом году стала лидером по выпускаемым медалистам. Здесь практикуют выездные семинары с родителями, держа связь воспитания школа + семья, а также ввели такие дисциплины, как технологию инновационного мышления и технологию профессиональной карьеры, которые помогут детям нетривиально развиваться и еще со школьной скамьи понять, чем они хотят заниматься в жизни.

Детский сад № 490 готов встречать малышей.

Еще один плюс – множество детских садов в округе. Помните, при записи в очередь в детский сад, вы имеете право указать до 9 детских садов, а не три, как раньше. Вписав максимальное количество садиков, вы повышаете свои шансы получить место быстрее. И тут главное обращать внимание на то, чтобы возле вашего дома было достаточно учреждений. Возле Дома на Федосеева мы насчитали порядка 11 муниципальных детских садов, которые находятся в пешей доступности, от 300 метров до 1,3 км. Таким образом у местных жителей самые реальные шансы попасть в садик возле дома к трем годам.

Плюс дома – хорошая транспортная развязка.

Из плюсов расположения жилого объекта – хорошая транспортная развязка, с удобным выездом на магистральные улицы Фрунзе и Бориса Богаткова, в зоне доступа находятся станции метро «Березовая роща» и «Золотая Нива», в 5-ти минутах ходьбыторгово-развлекательный центр «Сибирский Молл», где есть Ашан, кинотеатр и развлекательные площадки. Привлекателен и тип застройки – всего 8 этажей, при этом квартиры просторные – от 55 до 84 квадратных метров. Уникальность этого предложения в том, что Дом на Федосеева – единственный строящийся объект средней этажности в этой локации.

Новостройка рассчитана всего на 74 квартиры. Строительство идет быстрыми темпами. Сейчас уже строится шестой этаж.Сдача Дома на Федосеева намечена на 3 квартал 2020 года. Есть предпосылки, что застройщик запустит объект в эксплуатацию раньше заявленного срока.