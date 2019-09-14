Подозреваемого в убийстве художницы-инстаграмщицы нашли мертвым в «нехорошей» квартире

Убийство 21-летней жительницы Новосибирска Марии М. обрастает новыми жуткими подробностями. Напомним, девушку-инстаграмщицу (Маша позиционировала себя там как художница и писала портреты на заказ) нашли зарезанной на съемной квартире в Ленинском районе.

Маша задержалась после работы ради собеседования. Фото: соцсети.

Родные и друзья рассказывают: вечером накануне трагедии Маша закончила работу (она была продавцом в магазине косметики), но домой не пошла. По телефону сказала маме, что находится в кафе, проходит собеседование по «Скайпу».

Но когда ее мама перезвонила через полчаса, телефон уже был не доступен. Через несколько часов обеспокоенные родители написали заявление в полицию. А спустя еще сутки полицейские сообщили им страшную новость: Марию нашли убитой.

После развода у Маши нового парня не появилось. Фото: соцсети.

УБИЙЦА ПОСЫЛАЛ С КУРЬЕРОМ ЦВЕТЫ

Основная версия у следствия - девушку мог зарезать ее бывший муж Дмитрий Ф. Маша развелась с ним в апреле, но тот все не оставлял попыток ее вернуть. Пытался добиться расположения экс-жены подарками.

- Маша пришла работать в магазин три месяца назад, а я – на два месяца позже нее, - рассказала КП-Новосибирск коллега девушки. - При мне он присылал ей с курьером цветы и большой киндер-сюрприз. Но сам лично ни разу так и не пришел.

Маша пришла на работу в магазин косметики три месяца назад. Фото: соцсети.

Марию эти подарки, по словам коллег, не радовали, ухаживания казались навязчивыми.

- Она не рада была его подаркам и возвращаться не хотела, - говорят друзья девушки. - Хотя по характеру она была очень общительная, доброжелательная. Если какой-то конфликт был, успокаивала, говорила, что все мимолетное, пройдет.

- Появился ли у нее новый парень после развода?

- Нет, никого у нее не было. Говорила, что хочет найти молодого человека, который бы ее уважал, любил. Видимо, с бывшим мужем ей этого не хватало. Но подробнее про их отношения она ничего не рассказывала…

Красавице Маше ухаживания бывшего не нравились. Фото: соцсети.

КВАРТИРА С ТРУПАМИ

Вероятно, Маша все же дала бывшему мужу понять, что между ними все кончено. Не исключено, что собеседование по «Скайпу» для устройства на другую работу оказалось липой. Скорее всего, это был розыгрыш от ее экс-супруга. Возможно, Дмитрий выманил девушку на встречу под видом работодателя или клиента, а дальше жаркий разговор и выяснения отношений закончились бедой.

Убийца зарезал девушку на съемной квартире. Тело Дмитрия также нашли в съёмном жилье, но по другому адресу - в доме №14 на улице Челюскинцев.

Ключи от квартиры, где была мертвая Маша, нашли у ее бывшего. Фото: соцсети.

Жуткое совпадение: заселился он именно в ту квартиру, где 3,5 года назад произошла другая семейная драма. Муж приревновал свою жену, расчленил ее и выбросил тело в мусорный бак. А всем врал, что она ушла, заставлял волонтеров и полицейских искать супругу по городу…

Но только если в той истории супруг остался жив и попал под суд, то муж Маши сам наложил на себя руки. Его тело оперативники обнаружили первым: при нем были ключи от квартиры, где и нашли потом Марию.

Расследование дела продолжается.

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- По основной версии, убийцей девушки был ее бывший муж, - объяснил КП-Новосибирск источник, близкий к следствию. – После содеянного мужчина уехал на другую съемную квартиру и покончил с собой. Там его тело и обнаружили оперативники. У него были с собой ключи от другой квартиры. В итоге ими открыли одну из квартир, которая сдавалась под съем, а в ней нашли зарезанной девушку, которая была в розыске (подробнее).

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