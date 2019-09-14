Новосибирец убил бывшую жену-инстаграмщицу, а потом покончил с собой

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-14T15:08:17+03:00

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В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства девушки. Главный подозреваемый - ее бывший муж. И он тоже мертв.

21-летняя Мария М. любила соцсети и красоту, работала в магазине косметики, вела«Инстаграм». С личной жизнью у девушки до недавнего времени было все хорошо. Но этой весной Маша развелась с супругом и переехала жить в квартиру на улицу Большевистскую к своим родителям, младшим братьям и сестрам. 11 сентября в восемь утра она ушла на работу, а домой больше не вернулась.

Мария жила вместе с родителями. Фото: соцсети.

- В двенадцатом часу ночи она созвонилась со своей мамой. Сказала, что находится в кафе и задержится там, чтобы пройти собеседование по «скайпу»: хотела устроится на новую работу, - рассказали КП-Новосибирск друзья девушки. – Но когда мама перезвонила ей спустя полчаса, ее телефон был уже не доступен.

До последнего родные и близкие верили, что Маша вернется домой, но этому не суждено было сбыться: ее нашли зарезанной в одной из съёмных квартир. Перед этим обнаружили тело ее бывшего супруга.

Мария и ее бывший муж развелись в апреле.

- По основной версии, убийцей девушки был ее бывший муж, - объяснил КП-Новосибирск источник, близкий к следствию. – После содеянного мужчина уехал на другую съемную квартиру и покончил с собой. Там его тело и обнаружили оперативники. У него были с собой ключи от другой квартиры. В итоге ими открыли одну из квартир, которая сдавалась под съем, а в ней нашли зарезанной девушку, которая была в розыске.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU