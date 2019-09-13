Повестка дня
Новосибирск, Красный проспект, 34 Малый зал мэрии (2-й этаж), тел. 227-42-20
17 сентября 2019 года
14.00
1. О ходе реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения
Докладчик:
Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
Приглашенные:
Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;
Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;
Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;
Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;
Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;
Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;
Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;
Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;
Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.
14.15
2. О сотрудничестве Совета депутатов города Новосибирска с городскими Советами городов-побратимов
Докладчик:
Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;
Приглашенные:
Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;
Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;
Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;
Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;
Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;
Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;
Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;
Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.
14.30
3. О предложениях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2020 год
Докладчик:
Колпаков Дмитрий Викторович, заместитель председателя комиссии;
Приглашенные:
Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;
Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;
Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;
Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;
Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;
Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;
Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;
Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;
Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.
14.45
4. О плане работы постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству на IV квартал 2019 года
Докладчик:
Колпаков Дмитрий Викторович, заместитель председателя комиссии;
Приглашенные:
Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;
Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;
Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;
Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;
Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;
Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;
Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;
Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;
Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.
Заместитель председателя комиссии Д. В. Колпаков
ИСТОЧНИК KP.RU
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