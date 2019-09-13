2019-09-13T14:58:14+03:00
Общество

Повестка дня

51 – го заседания постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству
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Заседание состоится 17 сентября.Заседание состоится 17 сентября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Новосибирск, Красный проспект, 34 Малый зал мэрии (2-й этаж), тел. 227-42-20

17 сентября 2019 года

14.00

1. О ходе реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения

Докладчик:

Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

Приглашенные:

Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;

Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;

Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;

Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;

Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;

Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;

Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.

14.15

2. О сотрудничестве Совета депутатов города Новосибирска с городскими Советами городов-побратимов

Докладчик:

Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;

Приглашенные:

Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;

Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;

Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;

Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;

Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;

Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;

Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.

14.30

3. О предложениях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2020 год

Докладчик:

Колпаков Дмитрий Викторович, заместитель председателя комиссии;

Приглашенные:

Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;

Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;

Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;

Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;

Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;

Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;

Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;

Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.

14.45

4. О плане работы постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству на IV квартал 2019 года

Докладчик:

Колпаков Дмитрий Викторович, заместитель председателя комиссии;

Приглашенные:

Яковенко Евгений Станиславович, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска;

Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Державец Владимир Ефимович, заместитель начальника департамента – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;

Толоконский Алексей Викторович, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина Сергеевна, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

Молин Евгений Борисович, председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;

Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Вахрамеева Юлиана Николаевна, заместитель начальника управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска – начальник социально-экономического отдела;

Сибогатулина Мария Романовна, консультант отдела правового обеспечения Совета депутатов города Новосибирска;

Дулькевич Елена Сергеевна, консультант социально-экономического отдела управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Макарухина Анна Николаевна, заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Сальников Роман Витальевич, начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;

Залесова Ирина Валерьевна, аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска;

Харитонова Влада Александровна, главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска.

Заместитель председателя комиссии Д. В. Колпаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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