Школа как произведение искусства: компания «Стрижи» завершила уникальный проект

В этом году компания «Стрижи» отметила свое семилетие грандиознее, чем обычно: строители завершили крупный инвестпроект, в котором остро нуждались все юные жители микрорайона и их родители. Буквально за три с половиной месяца они фактически заново отстроили местную школу № 51: полностью провели реконструкцию старого ветхого здания, сделали две большие пристройки. Раньше школа принимала всего 500 детей, теперь - в три раза больше. Если бы школу не переделали, ребятишкам пришлось бы учиться в три смены.

Праздничная линейка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Проблема стояла остро. Необходимо было срочно принимать решение. Мы нашли выход из ситуации, сделали проект за свой счет. Нас поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников - он побывал с документами у президента. Вскоре на строительство были выделены 350 миллионов рублей, и мы приступили к работе, - рассказывает гендиректор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский. - Задача была из разряда нерешаемых: полностью адаптировать старое здание, переложить всю внутреннюю часть ветхой школы. Уверен, что в городе не было подобного опыта. Подозреваю, что и во всей России тоже: полностью включить обветшавшее здание в структуру нового объекта за три с половиной месяца - трудновыполнимая задача.

Открытие новой школы - самое значимое событие для компании «Стрижи» за последнее время.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Компания «Стрижи» ответственно и творчески подошла к оформлению интерьера: группа художников и дизайнеров оформила коридоры и кабинеты в современном молодежном стиле. Кстати, перемены ребята будут проводить с пользой: в коридорах расположены мини-площадки для занятий спортом - настольный теннис, аэрохоккей, армрестлинг...

- Учусь здесь с пятого класса, - говорит десятиклассник Максим Кузнецов. - Школа сильно преобразилась, раньше была такая старенькая, серенькая. А теперь!.. Я такого больше нигде не видел. Отсюда не хочется уходить - здесь хочется жить. Мне больше всего нравятся кабинеты по разным предметам. Мы уже побывали в кабинетах математики и информатики. Очень любопытно, как сделали кабинет химии.

В школе № 51 не только стены новые: в процесс обучения внедрили самые прогрессивные идеи российского образования.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Своими эмоциями также поделилась мама Антонина Потапова - ее семья в Стрижах живет уже три года, старший сын ходит в школу, а младший только готовится пойти в первый класс.

- Разница колоссальная. Нам не верится, что это все наяву, красота невероятная. Сделали все быстро, красиво, чувствуется, что старались ради детей, - отметила сибирячка.

Школа рассчитана почти на 1500 мест, причем дети будут учиться в одну смену.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам директора школы Ольги Гудовской, в этом году они смогли набрать семь первых классов, кроме того, пополнились классы старшей школы:

- Это знак того, что в школу поверили - не только в красивые стены, но и в систему образования, которой придерживается наш коллектив. Мы уже не раз говорили, что за основу системы обучения школьников взяли новые идеи из национальной технологической инициативы. Что это значит? Уже со школьной скамьи мы будем формировать у детей компетенции профессий будущего. Для нас, учителей, это своеобразный вызов: подготовить ребенка так, чтобы он смог занять вновь появившуюся нишу. Учебное заведение полностью оснащено новым современным оборудованием.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как отметил председатель совета директоров компании Илья Поляков, школа будет не обычным образовательным учреждением.

- Актовый зал на 700 мест в виде амфитеатра станет центром культурно-досуговой жизни Стрижей в целом. Помещение соответствует всем современным требованиям, которые предъявляются к профессиональной концертной площадке, оснащено высококачественным звуковым и световым оборудованием. Заключены соглашения с министерством культуры области, кукольным театром и театром «Красный факел». В этом зале будут проходить большие городские и областные концерты, на которых выступят известные новосибирские исполнители. Кроме того, мы планируем в этом зале принимать приезжих звезд. В будущем на площадке будет создан полноценный школьный театр, - прокомментировал Илья Поляков.

В этом году набрали семь первых классов, еще один - в резерве.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Свое желание выступить в школе высказал Алексей Кортнев, солист группы «Несчастный случай». В день открытия школы артист выступил перед жителями Стрижей.

- Мы сделали новый музыкальный спектакль. В его создании принимал участие мой друг Максим Виторган. Там задействовано полсотни артистов. В него вложено 10 миллионов рублей. Хорошая, качественная работа. По определенным причинам мы не можем возить этот спектакль по городам. Но сейчас мы делаем летучую версию - в формате стендап-мюзикла, без декораций. Только инструменты и артисты. Думаю, где-то через месяц мы вернемся и выступим на этой же площадке, - поделился планами Алексей Кортнев.

В день открытия школы артист Алексей Кортнев выступил перед жителями Стрижей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Компания «Стрижи» не останавливается на достигнутом: в планах несколько крупных социальных проектов. Например, скоро в микрорайоне появится еще один детский садик на 200 мест. Причем будет сформирован целый образовательный кластер - когда у дошкольного образовательного учреждения единое руководство и одна программа обучения со школой. Также в планах построить на территории микрорайона поликлинику и бассейн.