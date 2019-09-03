«Сейчас я выпиваю и сплю на диване»: Алексей Кортнев разоткровенничался на концерте в Новосибирске

Группа «Несчастный случай» в Новосибирске - гость нечастый, и потому сибиряки ждут своего счастливого случая, чтобы попасть на их концерт. И такая возможность им выпала в первый день осени.

Карен Мовсесян выступил на разогреве у группы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сам концерт проходил на площадке возле торгового центра в ЖК «Стрижи». На разогреве у музыкантов выступал солист оперного театра Карен Мовсесян и местные коллективы. Более 40 минут пришлось ждать, пока «Несчастный случай» выйдет на сцену.

Сибиряки успели померзнуть, пока дождались артиста.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К 1 сентября в Новосибирске заметно похолодало. Пока зрители ждали музыкантов, изрядно подмерзли. Но стоило Алексею Кортневу выйти на сцену, как сразу стало тепло.

Алексей Кортнев исполнил любимую многими песню «Радио».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первой прозвучала песня «Радио», полюбившаяся многим после фильма «День радио».

Алексей Кортнев сказал, что ему понравилась осень в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Алексей Кортнев отметил, что в Сибири очень хорошая, теплая осень. Слукавил, конечно.

Кортнев придумывал для зрителей все новые задания — своеобразный интерактив.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хоть это был и не халатный концерт, а все равно было очень душевно. Зрители подпевали и танцевали под любимые песни. Кортнев придумывал для них все новые задания — своеобразный интерактив.

Алексей Кортнев любит Академгородок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще Алексей часто вспоминал со сцены про Академгородок — очень он любит это место. Группа не раз выступала в Доме ученых.

«Генералы песчаных карьеров» - песня, которую любят фанаты группы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На концерте группа исполняла, в основном, веселые и динамичные хиты, за исключением песни «Генералы песчаных карьеров».

Песня «Я офигеваю, мама!» — одна из самых сильных в репертуаре группы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Песня «Я офигеваю, мама!» — одна из самых сильных и актуальных в репертуаре группы. В этот раз она не звучала со сцены, но о ней зашла речь в беседе с журналистами после концерта.

Алексей Кортнев писал песню «Я офигеваю, мама!» 2,5 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Алексей Кортнев поделился, что писал песню «Я офигеваю, мама!» 2,5 года.

— И поэтому, мне кажется, как раз удалось избежать некую сиеминутность, потому что всегда есть соблазн написать на злобу. Сейчас происходят протесты в Москве против запрета альтернативных кандидатов на выборы мэра Москвы — и хочется прям сразу на это отреагировать. Но я категорически этого не люблю. Мне кажется, нужно выносить несколько лет, чтобы аккумулировать некое истинное стратегическое содержание, а не тактическое. Не то, что быстро меняется, а что заложено в основе — хочется нащупать корневые вещи, — рассказал Алексей.

Алексей Кортнев посетовал на то, что люди были скрыты в темноте.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Солист посетовал, что из-за удаленности публики не чувствовал отдачи, люди были скрыты в темноте. Высказал сожаление, что из-за этого не выложился на все 100 %. Но он явно поскромничал: поклонникам все понравилось.

Алексей Кортнев сейчас не снимается в фильмах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас Алексей не снимается в фильмах и не участвует в спектаклях, хотя, есть интересные идеи, которые еще нужно проработать.

— Я уже давно не активничаю и много чего не успеваю. Сейчас я, в основном, выпиваю и сплю на диване. Я понял, что от лихорадочной деятельности толку чуть, а сердцу — урон, — разоткровенничался Кортнев.

Алексей Кортнев хочет выступить с концертом в Новосибирске в зале на 700 местФото: Алена МАРТЫНОВА

«Несчастный случай» планирует в обозримом будущем вернуться в Новосибирск и выступить с концертом в зале на 700 мест — возможно, это будет полюбившийся формат халатного концерта. А что, мы только за!