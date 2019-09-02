42 факта нелегального потребления газа выявлено в Новосибирской области

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с начала текущего года выявило 42 факта незаконного отбора газа жителями Новосибирской области. Среди них 10 случаев самовольного подключения гражданами к системе газоснабжения после отключения газа по причине задолженности, 28 незаконных врезок в газопровод лицами, не имеющими договора поставки газа, и 4 случая несанкционированного вмешательства в работу счетчика.

Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются сотрудниками газораспределительных организаций. По фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы.

- Наибольшее количество фактов хищения природного газа (11) выявлено в Новосибирске, 10 незаконных врезок обнаружены в поселке Октябрьский Мошковского района и 5 - в Чулыме. Суммарный ущерб от нелегального газопотребления превысил 2,35 миллиона рублей, - констатировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

Не только штрафы

За хищение природного газа предусмотрена как административная ответственность (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), так и уголовная (до 6 лет лишения свободы). Гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение грозит уголовная ответственность (до 8 лет лишения свободы).

Кроме административного либо уголовного наказания и возмещения расходов на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ исходя из максимальной мощности оборудования и не менее 3 месяцев его круглосуточной работы. Если мощность несанкционированно подключенного оборудования определить невозможно, то оплата производится по нормативам с применением коэффициента 10.

Анонимность гарантируется!

- Самовольное подключение к газовым сетям может повлечь аварийную ситуацию, не исключающую жертв среди населения. Своевременное пресечение незаконного пользования газом существенно повысит нашу с вами безопасность, поможет предотвратить трагедию, спасет чью-то жизнь! - отметила Елена Комарова.

Сообщить о хищении природного газа физическим или юридическим лицом можно круглосуточно по телефону (383) 241-97-39 (автоответчик), WhatsApp +7-958-451-31-15, в электронном письме по адресу: gaz@nrg.org.ru. В рабочее время можно позвонить по номеру 8-800-250-98-27 (звонок бесплатный) либо по телефону абонентского пункта.