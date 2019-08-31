Прощай, лето, мы еще раздеты: знойные сибирячки в бикини провожают август
В последний день лета наш фотокорреспондент подготовил самый зной репортаж с сибирскими красотками. И пусть скоро бикини придется сменить на пальто и сапоги, а пока – наслаждайтесь!
Ксения Морозова — молодая мама-спортсменка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ксения Морозова — молодая мама-спортсменка. Она любит бег, походы в горы, велосипед. Девушка воспитывает маленькую дочку Дарью — ей 6 лет.
Ксения увлекается моржеванием, катается на сноуборде и горных лыжах.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ксению совсем не печалит, что лето заканчивается, потому что знает, чем заняться зимой: она увлекается моржеванием, катается на сноуборде и горных лыжах.
Ксения умеет укрощать розовых фламинго прямо на воде.Фото: Алена МАРТЫНОВА
А еще мы выяснили, что Ксения умеет укрощать розовых фламинго прямо на воде. Можно обращаться к ней за мастер-классом!
Ксения плескалась в ледяной воде.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Во время нашей съемки Ксения безмятежно плескалась в горном озере, а вода, между прочим, ледяная. Ох уж эти моржи.
Этим летом Анне побывать на пляжах удалось немного.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В редакции КП-Новосибирск тоже есть обаятельные красотки-корреспонденты. Вот у Анны Пашагиной большой талант. Ради эксклюзивного репортажа Анна не побоялась и отправилась к ядовитому озеру на золоотвале ТЭЦ-5, которое прославилось этим летом как «сибирские Мальдивы».
Наша красотка - журналист не испугалась пофотографироваться у «сибирских Мальдив».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Этим летом Анна успела немного позагорать на новосибирских пляжах. В свободное время она читает, смотрит кино. Говорит, что любит готовить.
Татьяна воспитывает 9-летнего сына.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Наш фотокорреспондент не смогла пройти мимо фитоняшки Татьяны Третьяковой на репортаже с экстрим-похода «Дикая сотка» и предложила ей фотосессию для КП-Новосибирск. Кстати, в походе Татьяна мужественно преодолела 100 километров пешком за сутки по лесам и полям Новосибирской области.
Татьяна мужественно преодолела 100 километров пешком за сутки по лесам и полям.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Татьяна — фитнес-инструктор. Она не представляет жизни без приключений и путешествий. Увлекается бегом, моржеванием, фитнесом. Любит читать классику, воспитывает 9-летнего сына. Мечтает подняться на высшую точку Европы — Эльбрус.
Светлану Герман в Шерегеше на горном забеге Gesh Run Fest.Фото: Алена МАРТЫНОВА
AAM_2576 Обаятельную спортсменку Светлану Герман мы встретили в Шерегеше на горном забеге Gesh Run Fest. Девушка любит спонтанно путешествовать, комфортно чувствует себя в новых местах. Любимый город у нее Ялта. Кстати, тоже мечтает взойти на Эльбрус. И вообще очень активная девушка: увлекается бегом, сноубордом и йогой.
Татьяна учится на семейного психолога, пишет стихи и занимается легкой атлетикойФото: Алена МАРТЫНОВА
Татьяна Зотова родом из Новокузнецка, учится на семейного психолога, пишет стихи и занимается легкой атлетикой, что и привело ее на пустующий летом Шерегеш. Оказывается, там можно бегать!
Анна Решетникова устраивала бесплатные занятия по растяжке для всех желающих.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Летом рано утром по вторникам на полянке возле оперного театра можно было встретить Анну Решетникову, которая устраивала бесплатные занятия по растяжке для всех желающих.
Анна - хореограф и тренер по воздушной атлетике.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Анна работает хореографом и тренером по воздушной атлетике. Сильная девушка с обаятельной улыбкой и модной прической.
Мастер спорта по гимнастике Светланы Межуевой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Обладательница этой шикарной растяжки - мастер спорта по гимнастике Светлана Межуева. Ее пластике можно только позавидовать.
Лето, прощай!Фото: Алена МАРТЫНОВА
Если вам осенью и зимой будет не хватать цветов, то вам — к флористу Анне Низамовой. И пусть, судя по прогнозу, уже в понедельник заметно похолодает, и чтобы снова загорать и купаться, придется ждать еще год. Зато весь год можно любоваться красивыми фото!
ИСТОЧНИК KP.RU