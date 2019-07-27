Боги, вот это ноги! Девушки-змеи показали идеальную растяжку

Они гнутся так, что иногда за них становится страшно: одно неловкое движение - и травма обеспечена. Но сами девушки так не считают: им нравится делать умопомрачительную растяжку, и они совсем не стесняются ее демонстрировать. Поэтому Анна Решетникова и устроила бесплатную тренировку для всех желающих в самом центре города - в сквере у оперного театра. И смог им не стал помехой! Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться, зачем сибирячкам это нужно.

Анна Решетникова (слева) и ее ученица - Анна Калугина.

С ЗАТУЛИНКИ ЗА ГИБКОСТЬЮ

Одна из участниц тренировки - Анна Калугина. Ей 26 лет, она работает флористом. Ее утро во вторник начинается далеко не с кофе: девушка умывается, берет в руки коврик и едет к театру оперы и балета на растяжку.

- Я занимаюсь уже четыре года: сначала мне просто хотелось попробовать походить на занятия, поэтому и пришла. Понравилось, втянулась, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анна. - Я стала более пластичной, смогла осознать свои сильные стороны и развиваю их до сих пор. Конечно, изначально, когда только пришла, было страшно. Потом все отрицательные эмоции ушли сами собой.

Сделать такой прогиб для Ани - не проблема.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если вы думаете, что Анна живет близко к центру, то ошибаетесь. На любимые занятия она ездит с Затулинки. По словам девушки, это того стоит. Своими фирменными упражнениями Анна считает поперечный шпагат и различные прогибы в области спины, мостики.

Анне нравится тренироваться и в зале, и на улице. Главное, чтобы погода была комфортная. На мошек и смог девушка внимания не обращает.

Анна старается выявить сильные стороны у своих учениц.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Такие занятия придают бодрости на весь день. Как бы тяжело ни было вставать с утра, гимнастика все исправит. Заряда позитива хватает на весь день, - делится еще одна ученица Анастасия.

Сейчас цель Анастасии - сесть на продольный шпагат. Сначала планирует сесть на левую ногу: это упражнение у девушки лучше идет.

Сесть на шпагат для Анны - не проблема.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВСЕ ДЕЛО В СИММЕТРИИ

Преподает растяжку Анна Решетникова.

- Мое обучение направлено не на результат - чтобы, например, за три месяца сесть на шпагат любой ценой. Я рекомендую заниматься растяжкой для здоровья, - рассказывает о своих занятиях Анна. - Обычный шпагат - красивое упражнение, но пользы никакой не приносит.

По словам тренера, важно растягиваться симметрично. Нужно смотреть, чтобы на каждую ногу шла правильная нагрузка - на наклоны и прогибы это тоже распространяется. Тело должно тянуться во все стороны.

А вы смогли бы так?Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я стараюсь учесть особенности девочек, которые ко мне приходят. У кого-то спина гибкая, а кому-то шпагаты легко даются. С этим и работаем, - говорит Анна.

Уже полтора месяца девушки занимаются возле оперного театра. Здесь и трава мягкая, да и само место - тихое, атмосферное.

Ради зарядки Анна без проблем встает рано.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Изначально проводили тренировки в Центральном парке. Но там покрытие не очень удобное, даже грязно как-то. Однажды после тренировки возвращались с подругой домой и приметили этот уютный уголок возле оперного. Решили сменить локацию, - вспоминает Анна.

Присоединиться к утренним занятиям девушек может любой желающий. Уроки абсолютно бесплатные и проходят в 8 часов утра во вторник и пятницу. Ранний подъем для девушек тоже не большая проблема. Анна Решетникова раскрыла свой небольшой секрет корреспонденту КП-Новосибирск:

Анна считает, что шпагат - красивое упражнение, но само по себе много пользы не приносит.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Все дело в правильном питании и отказе от сахара. Я на диете не так давно, но рано вставать мне стало намного легче. Утром чувствую себя бодрее. Сахароза содержатся много где - и так смогу ее получить.

Девушки уверяют: не стоит волноваться, что люди косо посмотрят. Все наоборот - прохожие всегда интересуются, что происходит, и подбадривают.