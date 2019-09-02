«ЕГЭ - это еда»: первоклашки разгадали тайну трех букв

2 сентября - День знаний в Новосибирске. Праздник, когда тысячи первоклассников с огромными букетами в руках идут на свою первую школьную линейку. Через 11 лет нынешние малыши перейдут в разряд выпускников, и им придется сдавать Единый государственный экзамен. Корреспондент КП-Новосибирск решил узнать у «главных лиц» Дня знаний, что же, по их мнению, обозначают эти три загадочные буквы - ЕГЭ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729590" frameborder="0"></iframe> Смешно до слез: первоклашки объяснили, что означает слово ЕГЭ.Алена МАРТЫНОВА

В гимназии № 1 корреспондент «Комсомолки» поговорила с учениками 1 «Г» класса.

- Я думаю, что это такой предмет в школе, - предполагает Федор.

- Нет, это не предмет, а специальный класс, где изучают умные предметы, - осторожно поправляет Федю его одноклассница Даша.

Когда зеваешь, надо поглядывать на директора - чтобы он не заметил. Вдруг подумает, что тебе скучно...Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ученики начальной школы из гимназии № 9 тоже дали несколько интересных гипотез - ребята полностью отрицают принадлежность ЕГЭ к школе.

- Мне кажется, что ЕГЭ - это еда такая. Форма у нее квадратная, а вкус -сладкий-сладкий, - высказалась гимназистка Катя.

Чтобы груз знаний казался легче, его укладывают в цветной рюкзак.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- ЕГЭ - это такая злая женщина-старушка. Она всех ходит и пугает, - заявила Даша.

После торжественных линеек команда «Комсомолки» прогулялась по Центральному парку, где первоклассники вместе с родителями отмечали День знаний, и задали новоиспеченным школьникам все тот же вопрос.

Любовь к школе - это когда гипс не повод прогулять первый день занятий.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я считаю, что ЕГЭ - это больница. Там детей лечат добрые врачи, - строит догадку первоклассница Алена.

- Думаю, что ЕГЭ - вид физкультуры, когда все танцуют, - делится мнением с командой КП-Новосибирск первоклассник Ярослав.

Первоклашка-первоклассник, у тебя сегодня праздник!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фантазия первоклашек не имеет границ. Они еще не догадываются, с чем им предстоит столкнуться в 11-м классе. Мы решили не раскрывать маленьким ученикам тайну трех букв: пусть еще немного поживут в приятном неведении.

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СПРАВКА «КП»

В этом учебном году в Новосибирской области пошли в первый класс около 38 тысяч детей.

Всего же в регионе сели за парты 178 тысяч учеников - это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Все школьники обеспечены учебниками на 100%.