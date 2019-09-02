День знаний в Новосибирске: онлайн-трансляция

Первоклассник весело объяснил, что такое ЕГЭ.
Первоклашка Филипп со Златой не согласен: для него ЕГЭ - совсем другое)))
Первоклашка смешно рассуждает о том, что такое ЕГЭ.Анна ПАШАГИНА
Мы решили порасспрашивать первоклашек о том, что такое ЕГЭ. Получилось очень весело и мило. Вот вам рассуждения от Златы.
Первоклашка с колокольчиком дала первый школьный звонок.Анна ПАШАГИНА
Самый волнительный для первоклашек гимназии №1 момент: прозвенел первый звонок!
А вот это, конечно, неприятная история: прямо перед праздничной линейкой школьника обманули с букетом в цветочном магазине: https://www.nsk.kp.ru/online/news/3591934/
Эта песня заставит вас поностальгировать о школе!.Анна ПАШАГИНА
Ну и какая школьная линейка проходит без праздничной песни?
Дети трогательно читают стихи на 1 сентября.Анна ПАШАГИНА
В гимназии №1 первоклашки прочитали трогательные стихи на праздничной линейке.
Самые маленькие ведущие.Фото: Анна ПАШАГИНА
В гимназии №9 линейку ведут малыши.
Вика стала первоклашкой. Фото: https://www.instagram.com/
Эта очаровательная первоклашка - Вика Ухалова: с красивым букетом она пришла на линейку в школу №211.
Митя Фомин в школе. Фото: соцсети.
Узнали парнишку на фото? Присмотритесь: это же Митя Фомин! В честь праздника он поделился школьным фото.
Здравствуйте! Мы начинаем нашу праздничную трансляцию!