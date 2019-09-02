2019-09-02T07:49:29+03:00
Общество

День знаний в Новосибирске: онлайн-трансляция

Корреспонденты КП-Новосибирск отправились на школьные линейкив День знаний, и чтобы не пропустили ничего интересного, в помощь - наша онлайн-трансляция
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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Первоклашки впервые переступят порог школы.Первоклашки впервые переступят порог школы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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День знаний - один из самых трогательных праздников: малыши идут в школу, зажав букеты в руке, и наша праздничня трансляция - конечно, для малышей и их родителей. И выпускников, которые помогают первоклашкам прозвонить в колокольчик свой первый звонок. И пусть в этом году праздничные линейки проходят не 1 сентября, а второго (все-таки начало осени выпало на воскресенье, и детям дали еще один день отдохнуть), праздничного настроения это не убавило.

-— В 2019\2020 учебном году в первый класс пойдут около 38 тысяч детей, — рассказали КП-Новосибирск в Министерстве образования НСО. — Также можно отметить, что все школьники обеспечены учебниками на 100 % и родителям не потребуется покупать никаких дополнительных учебных пособий в обязательном порядке.

Всего же за парты в Новосибирской области в этом году село 178 тысяч учеников: это, кстати, на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Чтобы дети могли удивить своих педагогов, флористы тоже постарались на славу: приготовили букеты и с фруктами, и с карандашами: чтобы такую икебану любимая учительница точно домой забрала.

КП-Новосибирск поздравляет всех учителей и школьников с праздником и желает им только пятерок в дневниках! А чтобы ничего не пропустить в праздник, следите за нашей трансляцией!

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАвместе с вами на линейке

Первоклассник весело объяснил, что такое ЕГЭ.

Первоклашка Филипп со Златой не согласен: для него ЕГЭ - совсем другое)))

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАвместе с вами на линейке

Первоклашка смешно рассуждает о том, что такое ЕГЭ.Анна ПАШАГИНА

Мы решили порасспрашивать первоклашек о том, что такое ЕГЭ. Получилось очень весело и мило. Вот вам рассуждения от Златы.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Первоклашка с колокольчиком дала первый школьный звонок.Анна ПАШАГИНА

Самый волнительный для первоклашек гимназии №1 момент: прозвенел первый звонок!

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

А вот это, конечно, неприятная история: прямо перед праздничной линейкой школьника обманули с букетом в цветочном магазине: https://www.nsk.kp.ru/online/news/3591934/

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Эта песня заставит вас поностальгировать о школе!.Анна ПАШАГИНА

Ну и какая школьная линейка проходит без праздничной песни?

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАвместе с вами на линейке

Дети трогательно читают стихи на 1 сентября.Анна ПАШАГИНА

В гимназии №1 первоклашки прочитали трогательные стихи на праздничной линейке.

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАвместе с вами на линейке
Самые маленькие ведущие. Фото: Анна ПАШАГИНА

Самые маленькие ведущие.Фото: Анна ПАШАГИНА

В гимназии №9 линейку ведут малыши.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Вика стала первоклашкой. Фото: https://www.instagram.com/

Вика стала первоклашкой. Фото: https://www.instagram.com/

Эта очаровательная первоклашка - Вика Ухалова: с красивым букетом она пришла на линейку в школу №211.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Митя Фомин в школе. Фото: соцсети.

Митя Фомин в школе. Фото: соцсети.

Узнали парнишку на фото? Присмотритесь: это же Митя Фомин! В честь праздника он поделился школьным фото.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Здравствуйте! Мы начинаем нашу праздничную трансляцию!

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