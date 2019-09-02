День знаний в Новосибирске: онлайн-трансляция

День знаний - один из самых трогательных праздников: малыши идут в школу, зажав букеты в руке, и наша праздничня трансляция - конечно, для малышей и их родителей. И выпускников, которые помогают первоклашкам прозвонить в колокольчик свой первый звонок. И пусть в этом году праздничные линейки проходят не 1 сентября, а второго (все-таки начало осени выпало на воскресенье, и детям дали еще один день отдохнуть), праздничного настроения это не убавило.

-— В 2019\2020 учебном году в первый класс пойдут около 38 тысяч детей, — рассказали КП-Новосибирск в Министерстве образования НСО. — Также можно отметить, что все школьники обеспечены учебниками на 100 % и родителям не потребуется покупать никаких дополнительных учебных пособий в обязательном порядке.

Всего же за парты в Новосибирской области в этом году село 178 тысяч учеников: это, кстати, на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Чтобы дети могли удивить своих педагогов, флористы тоже постарались на славу: приготовили букеты и с фруктами, и с карандашами: чтобы такую икебану любимая учительница точно домой забрала.

КП-Новосибирск поздравляет всех учителей и школьников с праздником и желает им только пятерок в дневниках! А чтобы ничего не пропустить в праздник, следите за нашей трансляцией!