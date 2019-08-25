Букет на 1 сентября: первоклашки понесут на линейку съедобные икебаны

Букет на 1 сентября для любимого педагога - это школьная традиция, которой уже не один десяток лет. Каждой год флористы стараются привлечь клиентов кто во что горазд, и вместо привычных цветов они все чаще сооружают букеты из чего-то полезного. Например – из еды. Она и не вянет, и в вазу не просится, и аллергии на нее наверняка не будет.

- Я решила, что обыкновенный букет из цветов слишком скучно, мне захотелось удивить нашего учителя. Заказали букет из фруктов. Преподавательница очень удивилась. Она забрала наш букет домой, а все остальные остались в классе, - довольна прошлогодним опытом сибирячка Светлана Клепикова.

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, какие букеты в тренде в этом году.

В этой съедобной композиции помимо орехов есть яблоки, гранат. Фото: https://www.instagram.com/anastasiia_vid/

НА ЛИНЕЙКУ С МАЛЫШАМИ НЕСЕМ БУКЕТ С КАРАНДШАМИ

В этом году, съедобные букеты – уже не нонсенс, а обычное дело. Флористы и рады стараться. Что угодно в целлофан завернут, лентой повяжут – хоть груши, хоть кабачки, хоть колбасу. Хотя, какие они теперь флористы? Тогда уж – фруктисты-колбасисты. К примеру, в этом году пользуется бешеным успехом букет из орехов. Такой подарок и математичка охотно примет, и географ найдет, что именно арахисом закусить. Цена - от 1500 да 4000 рублей.

Еще один вариант - фрукты с карандашами. Символы Дня знаний, все-таки, сохраняют актуальность. Поэтому фруктовые композиции частенько начиняют канцелярией. И сытно, и практично. Но, конечно, лепить в один букет банан и карандаш не так-то просто: ведь выглядеть подарок должен красиво. Цена – от 2000 до 3500 рублей.

Такой букет можно смело ставить в ванну: он сделан из мыла. Фото: www.vk.com/club180370084

ЭТО МЫЛО? ОЧЕНЬ МИЛО!

Мыльный подарок – исключительно дамский вариант. Нет, мужчины, конечно, тоже мылом пользуются, но дарить его принято прекрасной половине. Так что многие новосибирские учительницы на 1 сентября получат розы из мыла. Цена зависит от фантазии и щедрости дарителя. Но сами понимаете: отделаться пачкой хозяйственного не получится.

Другой тренд - чай вместо тюльпана: этот вариант ближе всего к букетам классическим. Во-первых, как и цветы, чай ароматен. Во-вторых, тоже нуждается в воде. В третьих, тоже – трава. Продавцы говорят, что букетики из чая и кофе чаще покупают мужчинам. А стоят они – как очень амбициозные цветочные композиции. Это ж не просто разовые пакетики розочкой сложены. Средняя цена - 4000 рублей.

А так выглядит букет, с которым хорошо идти на банкет: в нем различные сорта кофе, а также чая. Фото: Seven cups.

ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ

Некоторые школы вместо букетов выбирают благотворительность. В фонде «Солнечный город» КП-Новосибирск рассказали об акции, к которой присоединяются все больше новосибирских школ: суть ее - отдать деньги, которые родители не потратили на букеты, на помощь детям. Участникам выдают стеклянные банки, которые отправляются в школы города. А там емкости наполняются монетами и купюрами.

- Наша акция в Новосибирске проводится уже четвертый год. Ребятишкам, которые участвуют в благотворительности, мы дарим флажки и значки с эмблемой, - сообщила КП-Новосибирск пиар-менеджер фонда Марина Малкина.