«Лавину вызвала молодежь. Они фотографировались и смеялись»: сибиряк обвинил туристов в гибели своего отца-альпиниста

В трагедии, которая случилась 21 июля в горах Кош-Агачского района Алтая, могут найти виновных и даже отдать их под суд. Напомним, восемь альпинистов из Новосибирска, Барнаула и Бийска накрыло лавиной, когда они поднимались на гору Ак-Тру Северо-Чуйского хребта. Один человек — 62-летний Владимир Миляев — погиб. Его сын считает, что в трагедии виноваты не горы и высшие силы, а конкретные люди.

— Когда мы поднимались на верх, нас подрезала группа томских альпинистов. Это была молодежь — шесть человек. Они шли по самому верху и спровоцировали лавину прямо на нас, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, сын Владимира Миляева. — Получается, они убили отца, а не природа. Лавину вызвала именно молодежь. Не специально, конечно. Уже после трагедии я спрашивал у руководителя их группы: «Вы понимаете, что вы нарушили технику безопасности? Вы должны были дождаться пока мы поднимемся!». На что тот просто молчал и глядел в пол. Я думаю, они понимают, что ответственны за эту беду. Сейчас делом занимаются следователи. Я не хочу какого-то кровожадного наказания, но хочется, чтобы все сделали выводы из этой истории.

Дмитрий Миляев прислал в КП-Новосибирск подробный отчет о тех событиях. Говорит, написал его после того, как многие знакомые упрекнули: «Что же твой отец, такой опытный альпинист, не учел, что может сойти лавина».

— Тут виноват человеческий фактор, но не с нашей стороны, а со стороны молодых альпинистов, — говорит Дмитрий. А мы публикуем его дневник.

15 ДНЕЙ ПУТИ

«Мы совершали поход шестой (наивысшей) категории сложности по горным хребтам Алтая: Южно-Чуйскому и Северо-Чуйскому. Маршрут был полностью официальный. В состав нашей группы, шедшей под флагом турклуба «Ирбис», входили опытнейшие туристы из Бийска, Барнаула, Новосибирска — из восьми участников шестеро кандидаты в мастера спорта, для которых данный поход был квалификационным на мастера спорта. Самому молодому участнику похода 32 года.

Мой отец был помощником руководителя похода, инициатором похода, на протяжении года он активно прорабатывал маршрут в поисках разумного баланса между сложностью, безопасностью и продолжительностью.

Поход начался 6 июля из поселка Бельтир. За 15 дней нами были успешно пройдены наиболее сложные участки, осталось всего два перевала и примерно неделя беготни с рюкзаками до конечной точки — села Белый Бом (Ак-Бом). 21 июля мы начали 400-метровый подъем от ледника Актру на перевал Физкультурник, крутизна достигала 60 — 65 градусов. Каждый перевал имеет две стороны: мы поднимались по так называемой «определяющей» стороне, то есть представляющей основную сложность данного препятствия, а далее нам предстоял спуск по сравнительно гораздо более простой стороне. Техника подъема была следующая: идущий первым закручивал ледобуры в очень прочный лед, лишь немного прикрытый снегом, организовывал так называемую станцию и крепил 50-метровую веревку, по которой поднимались следующие участники, поднимая новые веревки и снимая уже всеми пройденные. Были прекрасные погодные условия — прохладное утро постепенно сменялось ясным днем. Состояние группы — прекрасное: все здоровые, сплоченные и эмоционально воодушевленные. Это позволило нам совершать подъем на этот перевал в очень хорошем темпе.

Преодолев более половины требуемого набора высоты, мы оказались в районе большого снежно-ледового выступа, под которым была относительно пологая площадка. Когда мы собрались на ней всей группой, то увидели вверху, на перевальном гребне, на его скальных отрогах группу людей — впоследствии они представились группой альпинистов «Томские сборы». По сути, это просто солянка из любителей горных активностей — на сайте сказано, что «К участию приглашаются все желающие от начинающих до опытных».

Владимир Миляев был помощником руководителя похода.Фото: СОЦСЕТИ

«МЫ СЛЫШАЛИ ИХ ГОЛОСА И СМЕХ»

Очевидно, что они (томские сборы) поднялись по «не определяющей», противоположной от нас стороне перевала. Они долго лазили по скалкам, позируя для своей фото или видео съемки, видели нас, махали руками, в ответ мы также приветствовали их. Между нашей и их группой было около 200-250 метров — для горной местности это мизерное расстояние. В тишине гор мы слышали их голоса и смех.

После короткого перерыва мы продолжили подъем, сохраняя высокий темп, и уже в 12:50 идущий первым Евгений Филатов приблизился к перевальному гребню и крепил последнюю веревку. В этот момент немного выше Евгения по гребню проходила та самая томская группа — ребята двигались двумя связками по три человека в каждой и поздоровались с Евгением. Первый из них карабкался вверх по вздыманию перевального гребня, засыпанного снегом.

На одну веревку ниже Евгения стоял я, Дмитрий Миляев, застрахованный на станции, и готовился пройти последние 50 метров. Ко мне по провешенной веревке поднимался отец, Владимир Миляев — он прошел уже более половины веревки и до меня ему оставалось не более 20 метров. На следующей станции ждал Павел Верещагин, последние метры до станции оставались Татьяне. Остальная группа располагалась ниже по склону.

В этот момент из-под группы томских альпинистов пошла снежная лавина — они подрезали склон, нарушив целостность снежного покрова. Евгений Филатов видел это своими глазами, находясь левее по гребню от томичей и от начала лавины. При такой крутизне склона она стремительно набрала мощь и скорость и, в мгновенье достигнув меня, ударом отбросила на расстояние моей страховочной веревки.

Схема, как все произошло. Красным выделены - томские альпинисты, черным - группа, в которой шел Владимир Миляев. Фото: предоставлено Дмитрием Миляевым

«ВЕРЕВКА РАЗОРВАЛАСЬ, И ЛАВИНА УНЕСЛА ЕГО ВНИЗ ПО СКЛОНУ»

Около 15-20 секунд меня болтало и сдавливало, было абсолютно не понятно где верх, а где низ, единственное, я понимал точно, что нахожусь вниз головой. Затем наступило как-будто затишье на пару секунд, за которые я успел отстегнуть пряжку рюкзака, чтобы ослабить давление на страховку. Тут же последовал новый удар, я почувствовал, что рюкзак со спины буквально исчез, но появилась боль в теперь открытой для лавины пояснице.

Мой отец, поднимавшийся на жумаре, почти не имел шансов выжить. Он оказался в самом центре лавины, и те 15-20 метров веревки, отделявшие его от станции, не могли выдержать огромной снежной массы. Веревка разорвалась и лавина унесла его вниз по склону на 300-350 метров.

Павел Верещагин, как и я пристрахованный к станции, только располагавшейся на 50 метров ниже, избежал срыва, но получил серьезные травмы: перелом трех ребер, вывих плечевого сустава, многочисленные ушибы. Остальные участники группы пострадали в меньшей степени.

Как только удары лавины прекратились, мы вместе с Евгением Филатовым бросились вниз по склону искать моего отца. Мне трудно оценить время, через которое это удалось сделать, но, полагаю, прошло не более пяти минут, когда мы увидели его в самом низу склона, практически на поверхности. Мы уже ничем не могли ему помочь, дыхания и пульса не было.

«ОНИ СПУСТИЛИ НА НАС ЛАВИНУ»

Далее на протяжении почти пяти часов оставшиеся члены нашей побитой группы при помощи тех самых томских альпинистов спускались обратно вниз на ледник. Когда все уже были внизу подоспели спасатели, прибывшие из альпинистского лагеря Актру — их после трагедии вызвали одновременно я по спутниковому и томичи по рации. К месту трагедии вечером прибыл вертолет, что позволило транспортировать тело отца в Горно-Алтайск.

Информацию подхватили многие СМИ, представив произошедшее как несчастный случай. В отсутствии более подробной информации читатели, даже знакомые с техникой горного туризма, посчитали причиной трагедии ошибку группу, недооценившей лавинную опасность. Это бросает тень на наш профессионализм и, в первую очередь, на репутацию моего отца, который был всегда крайне аккуратен в вопросах безопасности. Они, безусловно понимая, что совершают выше по склону движение над нашей группой, продолжили «тропить» снежный покров и спустили на нас лавину.

Отец был настоящим мужиком, в 62 года лазил по горам как молодой, всегда в новых планах, идеях, всегда позитивный и жизнерадостный. Он был профессионалом и на работе, и в спорте. Любимым и любящим отцом, мужем, дедушкой...»