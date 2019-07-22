2019-07-22T15:33:24+03:00
Происшествия

Трагедия повторилась через 11 недель: житель Новосибирска попал под лавину на Алтае

В зоне ЧП оказалось восемь человек, один из них погиб
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В горах Алтая снова погибли туристы. ФОТО: МЧС.В горах Алтая снова погибли туристы. ФОТО: МЧС.
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Туристы попали под снежную лавину в Республике Алтай. Это случилось 21 июля в Кош-Агачском районе.

- Группа туристов из 8 человек, прибывших из городов Новосибирска, Барнаула и Бийска, совершали восхождение на гору Ак-Тру Северо-Чуйского хребта. После схода снежной лавины двое туристов оказались под снежным покровом, - сообщает Следственное управление СКР по Республике Алтай.

Одного из туристов товарищи вытащили живым. Второй – 62-летний Владимир Миляев – погиб.

О ЧП участники экспедиции сообщили по спутниковому телефону в МЧС. Теперь этим делом занимаются правоохранители.

- Установлены лица, организовавшие туристический поход, - говорят в Следственном комитете.

Напомним, что 11 недель назад в том же Кош-Агачском районе под лавину попала другая группа туристов. Тогда группа из девяти человек отправилась на маршрут по Южно-Чуйскому хребту. 6 мая в горах сошла лавина, которую пережили только две участницы. Семь человек погибли. Прошло почти два месяца прежде, чем спасатели нашли тела всех участников.

«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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