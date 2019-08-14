2019-08-14T13:09:49+03:00
Рыбалка

Сама поймала сома: девушка полтора часа вытаскивала из Волги рыбу-гиганта

Сибирячка поймала рыбину, которая тяжелее нее самой на 12 кило. После яркой фотосессии улов был отдан ресторану
Анна ПАШАГИНА
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Рост девушки - 165 сантиметров, рыбина на пару сантиметров длиннее! Фото предоставлены Вероникой ДичкойРост девушки - 165 сантиметров, рыбина на пару сантиметров длиннее! Фото предоставлены Вероникой Дичкой
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Маленькая и хрупкая Вероника Дичка из Новосибирска имеет не женское увлечение: девушка обожает рыбалку. Говорит, спала и видела, как поймает огромную рыбину, что все мужики ахнут.

- Я рыбачу с 6 лет. Все благодаря папе, это он мне удочку купил. Вот я и ходила на берег каждый день, а дедушки – местные рыбаки меня учили, - рассказывает Вероника.

Сейчас сибирячка выросла, а любовь к крючкам и снастям не пропала. Детская мечта – не Барби, и не пони, а огромный сом. За этой рыбиной и поехала девушка из Новосибирска в Астрахань на трофейную рыбалку, где куча рыболовов из разных городов соревнуются в ловле крупных рыб.

Раньше девушке удавалось поймать только судаков, лещей и других рыб. Фото предоставлены Вероникой Дичкой

Раньше девушке удавалось поймать только судаков, лещей и других рыб. Фото предоставлены Вероникой Дичкой

- Я ежегодно приезжаю на Волгу за своей мечтой, - говорит сибирячка. – В этот раз мы сели на катер и поплыли по реке. Искали самые глубокие ямы, сом только в таких и стоит. Закинула спиннер и села ждать.

Наживкой для рыбы мечты девушка выбрала выползков или по-другому толстых червей.

- Одну баночку я самостоятельно накопала, а вот вторую уже купила. Хотела дать рыбе право выбора, да и посмотреть, на что клевать лучше будет, - смакует рыбачка.

В ожидании поклевки девушка провела 1,5 часа! Внезапно спиннинг начало тянуть вниз. Вероника схватила удочку и начала потихоньку тащить, но рыба упорно не хотела показываться из воды.

- Я не сразу поняла, кто мне попался. Мои шансы вытащить чудо-рыбу самостоятельно были равны нулю. Поняла, что не справляюсь, и попросила егеря, который сидел рядом со мной в лодке, мне помочь.

Тащили рыбу рыбаки вдвоем еще полтора часа! Это была настоящая схватка с речным зверем. Пока Вероника вела катерок к берегу ее напарник тащил удочку вслед за лодкой. Когда сом выглянул из воды, мечта сбылась – все ахнули. Рыба оказалось больше самой рыбачки, весит 62 килограмма, тогда как девушка с удочкой – всего 50.

Вероника рядом с рыбой-мечты. Фото предоставлены Вероникой Дичкой

Вероника рядом с рыбой-мечты. Фото предоставлены Вероникой Дичкой

- Вы не представляете, какие это ощущения! Я долго не могла прийти в себя от увиденного. Это самая большая рыба за всю мою рыбацкую жизнь, - радостно объявляет Вероника.

Тушу уложили на берег, после чего Ника приняла решение, что отдаст сома в ресторан на берегу. Просто так. Бесплатно. Все равно самой ей такую большую рыбину не съесть. Да и предпочитает девушка мясо.

Рыбачка уже наметила себе следующую цель для улова. Хочет поймать тайменя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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