Девушка поймала в реке гигантскую рыбу-монстра
В Астрахани, во время трофейной рыбалки, жительница Новосибирска Вероника Дичка выловила огромного сома. Девушка была шокирована габаритами рыбы.
— Я увлекаюсь рыбалкой с 6 лет. Каждый год приезжаю в Астрахань. В основном, конечно, рыбачу в Сибири. Это мой самый большой улов за всю рыболовную жизнь, — рассказала Вероника корреспонденту КП-Новосибирск.
Вероника признается, вытаскивать улов помогал егерь. Шансы справиться самой были равны нулю.
— Мы тянули его 1,5 часа. Вес сома оказался 62 килограмма! Это на 12 кило больше, чем мой вес, — говорит девушка.
Свой трофей Вероника отдала в ресторан на базе. Пусть другие полакомятся вкусной рыбой.
Такую рыбу Вероника поймала первый раз. Фото: личный архив героя
ИСТОЧНИК KP.RU