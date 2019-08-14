Девушка поймала в реке гигантскую рыбу-монстра

СЕГОДНЯ 04:54 2019-08-14T05:21:33+03:00

Видно, что сом размером почти с Веронику. Фото: личный архив героя

Улов оказался больше в весе, чем сама сибирячка

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В Астрахани, во время трофейной рыбалки, жительница Новосибирска Вероника Дичка выловила огромного сома. Девушка была шокирована габаритами рыбы.

— Я увлекаюсь рыбалкой с 6 лет. Каждый год приезжаю в Астрахань. В основном, конечно, рыбачу в Сибири. Это мой самый большой улов за всю рыболовную жизнь, — рассказала Вероника корреспонденту КП-Новосибирск.

Вероника признается, вытаскивать улов помогал егерь. Шансы справиться самой были равны нулю.

— Мы тянули его 1,5 часа. Вес сома оказался 62 килограмма! Это на 12 кило больше, чем мой вес, — говорит девушка.

Свой трофей Вероника отдала в ресторан на базе. Пусть другие полакомятся вкусной рыбой.

Такую рыбу Вероника поймала первый раз. Фото: личный архив героя

ИСТОЧНИК KP.RU