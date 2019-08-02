«Этот хирург даже по-русски не говорил»: подстреленный бизнесмен будет судиться с врачами, которые проглядели в его теле пулю

Новосибирский предприниматель Владимир Б. получил пулю в живот, когда отмечал рождение дочери в одном из баров. Стрелком сейчас занимается полиция, а сам пострадавший находится в больнице. Бизнесмена пришлось оперировать дважды: в первый раз медики не смогли найти в теле раненого пулю и посчитали, что ее отрикошетило от человека.

- Меня доставили в Горбольницу № 1. Там был дежурный врач. Этот хирург, выходец из Средней Азии, даже по-русски не говорил. В общем, меня осмотрели, сделали УЗИ, рентген, сказали, что пули в теле нет, - рассказал КП-Новосибирск Владимир.

Предприниматель не скрывает, что сам написал отказную от госпитализации. Рассудил, что рана не такая серьезная, и уехал домой готовиться встречать жену и дочку из роддома.

- На следующий день мне стало очень плохо - живот болел так, что я пошел в платную клинику. Первое же УЗИ показало, что в моем теле есть инородный предмет, причем пуля опустилась на несколько сантиметров, - продолжает Владимир. - Пришлось снова ехать в больницу, договариваться об операции. Только я очень просил, чтобы оперировал нормальный русскоговорящий хирург, а не тот, кто принимал меня в первый раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723173" frameborder="0"></iframe> Новосибирского бизнесмена подстрелили возле ночного клуба во время разборок.Виктория МИНАЕВА

Повторную операцию сделали 1 августа.

- Видно, что новый врач - опытный. Говорит: «У тебя загноение, перитонит. Рана нехорошая. Сейчас мы пулю извлечем, а я тебе тут все почищу, но надо будет антибиотик поставить». В итоге меня обкололи лидокаином и сделали операцию. Но на этом приключения в больнице не закончились. Операция была проведена в 10 часов утра, и за весь день ко мне никто подошел, - говорит Владимир.

Укол с антибиотиком, о котором говорил врач, так и не был поставлен.

- Я просто в шоке от нашей больницы. Сначала врачи просмотрели пулю, из-за чего начался перитонит, потом просто игнорировали меня после операции. Я просил, чтобы ко мне пришел завотделением хирургии. Ноль реакции. Говорят: «Он занят, он не придет к вам». Это кошмар какой-то. А что, если я сейчас умру здесь? Как минимум антибиотиками меня должны были напичкать. Я даже боюсь предположить, какое тут отношение к другим пациентам, к каким-нибудь одиноким старикам, - возмущен новосибирец.

Он уже нанял юриста, чтобы решить конфликт с больницей в суде.

- Что там за специалисты работают? Как можно просмотреть в теле человека пулю? - недоумевает бизнесмен. - И как вообще можно таким образом относиться к пациентам, которым нужна помощь?..

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