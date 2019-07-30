2019-07-30T20:39:43+03:00
Происшествия

«Он включил режим бога»: бизнесмена, отмечающего рождение дочки, подстрелили возле диско-бара

В разборку между выпившими посетителями вмешался посторонний парень, в какой-то момент он достал травмат и стал стрелять по скандалистам
Виктория МИНАЕВА
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После стрельбы парень запрыгнул в машину и уехал с места происшествия. Фото: предоставлено героем публикацииПосле стрельбы парень запрыгнул в машину и уехал с места происшествия. Фото: предоставлено героем публикации
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Владимир — 31-летний предприниматель из Новосибирска — начал отмечать рождение дочки в баре с друзьями, а закончил на операционном столе. Предпринимателя ранили прямо возле клуба. Он до сих пор находится в больнице в ожидании очередной операции, а его супруга лежит с новорожденной дочкой в роддоме и даже не подозревает, что могла остаться вдовой.

СТРЕЛОК ХОТЕЛ ОСТАНОВИТЬ ДРАКУ?

Рождение дочери Владимир праздновал на полную катушку. Всю ночь провел с друзьями в диско-клубе «Синий иней». Таких веселых и не очень трезвых было несколько компаний. С одним из парней у бизнесмена возник конфликт.

— Человек просто перевернул нам стол, — рассказал КП-Новосибирск Владимир. — Он был крепко выпивший, в итоге слово за слово и мы начали толкаться. Охрана тогда вывела нас на улицу.

Там разгоряченные мужики закатали рукава и сошлись уже в рукопашную. Правда, бой был неравный: Владимир вспоминает, что на него навалились трое соперников.

Новосибирского бизнесмена подстрелили возле ночного клуба во время разборок.Виктория МИНАЕВА

— Меня били трое. И вдруг раздались выстрелы. Я смотрю, парень стреляет. Прямо на улице. Я подошел к нему, говорю: «Ты убери пистолет, тут люди, поубиваешь сейчас всех». И он просто выстрелил в меня, — рассказывает бизнесмен.

По крайней мере так он запомнил события. Камера видеонаблюдения засняла немного другую картину — куча мужиков, которые еле держатся на ногах (и возможно, действительно, дерутся, не разобрать). Рядом стоят парень с девушкой. Парень стреляет сначала в воздух. В ответ на него идет мужчина с криком: «Че ты стреляешь? Ну давай, стреляй!». Раздается еще один выстрел — уже в человека.

— Может, он так хотел остановить драку, я не спорю. Но он вообще посторонний в этой истории. Он просто включил бога и давай всех усмирять: «Ну-ка все успокоились», палить на улице, у него травматический пистолет был, — говорит Владимир.

«ОНИ ПРОСЯТ ПРОСТИТЬ ЕГО, НО Я НЕ МОГУ»

Раненого предпринимателя увезли в больницу, провели операцию. Правда, оказалось, что врачи ошиблись с диагнозом.

— Меня зашили, а оказалось, что пуля осталась во мне. Они не увидели ее на УЗИ, я уже два дня хожу с пулей в животе, надо делать новую операцию, извлекать ее, — говорит Владимир.

На него уже вышли родные стрелка. Родители у парня — бизнесмены. И это не первый раз, когда отпрыск влипает в скандальную историю.

— Посмотрели, а он уже судим был — за причинение тяжкого вреда здоровью, судимость не погашена еще, поэтому пистолет у него точно нелегальный. Два года назад его прав водительских лишили за пьянку. В общем, субъект такой интересный, неуправляемый, — говорит Владимир. — Его представитель уже выходил на меня. Просят о снисхождении, мол, знают, что он не прав, говорят, что его мать убивается из-за этой истории. Но я даже думать пока об этом не хочу, у меня первым делом сейчас забота — здоровье как-то поправить. И дочку с женой из роддома забрать. Супруга даже не знает обо всей этой истории... Я не рассказывал... Переживаю, что у нее молоко кончится, как узнает...

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Стреляли с интервалом времени, сначала два выстрела, потом пауза на минут 5, потом еще выстрел, и так с паузами до 6 выстрелов примерно (подробности).

Разборки возле клуба «Синий иней»: парень открыл стрельбу по людям.Татьяна СОЛОВОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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