«Испортил весь отпуск!»: туристка из Чехии требует полмиллиона рублей за то, что ее ударили в баре бутылкой

Туристка из Чехии пострадала в одном из российских баров и теперь намерена получить компенсацию. Это случилось в Новосибирске. Да и сама пострадавшая - в прошлом жительница нашего города. В 21 год Наталья Маматюкова уехала учиться за границу. Она уже три года как живет и работает в городе Брно. Свой очередной отпуск девушка решила провести на родине и этим летом прилетела в Сибирь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="576" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720213" frameborder="0"></iframe> Туристке из Чехии пробили голову бутылкой в одном из баров Новосибирска.

В субботу, 6 июля, Наталья вместе с друзьями отправилась в местный бар «113». Но в итоге вечер закончился в машине «Скорой». Оказалось, что, когда девушка ждала на улице такси, чтобы уехать домой, ей в голову прилетела стеклянная бутылка.

- Я просто стояла на улице с друзьями и ждала такси, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Маматюкова. - И вдруг этот удар. Я сразу даже не смогла понять, что именно это было, чем в меня запульнули.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения паба. На кадрах видно, как парень подходит к находящейся в баре урне, берет оттуда бутылку и бросает в сторону входа.

- Это случилось буквально через 8 минут после того, как посетителя вывели из бара из-за того, что он слишком много выпил, - пояснил КП-Новосибирск Андрей Васин, директор бара «113». - Однако мужчина вернулся, взял в руки бутылку и кинул в сторону входа в паб. Может быть, он целился в охранников, но в девушку он точно попал неспециально.

Наталья родом из Новосибирска, но живет и работает в Чехии. Фото: личный архив.

Друзья пострадавшей сразу вызвали «Скорую помощь» и полицию. Пока Наталья ждала врачей, мужчина, разбивший ей голову, стоял рядом. Кажется, он был настолько пьян, что даже не понимал, что происходит.

- Даже не извинился, - говорит Наталья. - Но все-таки сообщил нам свое имя, дату рождения и даже номер мобильного. По нему мы, правда, так и не позвонили.

Врачи доставили девушку в Городскую больницу № 1, где ей наложили на голову два шва, оформили больничный и отправили лечиться по месту прописки.

- В Чехии я снимаю квартиру и живу по временной прописке, но у меня также есть квартира и здесь, - продолжает девушка. - Врачи отправили меня наблюдаться в «свою» поликлинику. Можно сказать, отпуск был полностью испорчен! Я ведь планировала съездить с семьей в Казахстан, побыть на природе здесь, в Новосибирске, и вообще хорошо провести время. А теперь мне буквально ничего нельзя: ни находиться на солнце долгое время, ни превышать минимальные физические нагрузки.

В больнице пострадавшей девушке пришлось наложить на голову два шва. Фото: личный архив.

По словам юриста Натальи Маматюковой, Руслана Пагаева, потерпевшая написала на хулигана заявление в полицию. Она планирует получить с него моральную компенсацию - 500 тысяч рублей.

- Получается, что я потратила большие деньги на билеты, чтобы просто посидеть дома в Новосибирске, - вздыхает Наталья Маматюкова. - Но это я могла сделать и в Чехии, причем бесплатно.

- После того как Наталья пройдет лечение, будет установлена степень тяжести повреждений. Если ее определят как среднюю - мужчине будет грозить от 3 лет лишения свободы. Однако если учесть, что его действия имели также «хулиганский» характер, то возможно и лишение свободы сроком около 5 лет, - прокомментировал Руслан Пагаев.

На этой неделе девушка улетает обратно в Чехию: у нее заканчивается отпуск. Но в Россию ей, похоже, придется возвращаться еще не раз - хотя бы для того, чтобы давать показания в суде.

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