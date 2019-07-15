Бросал не глядя: в новосибирском баре туристке из Чехии попалив голову стеклянной бутылкой

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-15T11:47:18+03:00

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Туристка из Чехии оказалась с разбитой головой после похода в один из новосибирских пабов. Наталье Маматюковой попал в голову стеклянной бутылкой один из посетителей бара, которого выставили за двери заведения из-за того, что тот переборщил с алкоголем. Инцидент произошел ночью 6 июля в баре «113», расположенном на улице Романова.

— Девушка стояла и ждала такси возле паба, — рассказал Андрей Васин, директор бара «113». — А мужчину из бара вывели минут за 8 до случившегося. Но он вернулся, взял в руки бутылку из урны, которая стояла рядом, и бросил в сторону входа.

Очевидцы утверждают, что мужчина не целился именно в девушку, и бутылку он бросал почти не глядя. Охранники поначалу даже не заметили, что случилось, но потом все же задержали мужчину и вызвали на место случившегося полицию. Для пострадавшей туристки сразу же вызвали «Скорую помощь»: в больнице девушке пришлось наложить швы.

Как сообщает юрист Натальи Маматюковой, Руслан Пагаев, туристка планирует требовать с мужчины моральную компенсацию за случившееся.

— Как только будет возможно установить степень серьезности травмы, уже будет ясно, какой срок может грозить мужчине, — рассказал Руслан Пагаев, — Если степень травмы определят как среднюю, то ему может грозить лишение свободы сроком около 3 лет. А если учесть, что в его действиях был также «хулиганский» мотив, то возможно тюремное заключение сроком около 5 лет.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="576" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720213" frameborder="0"></iframe> Туристке из Чехии пробили голову бутылкой в одном из баров Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU