Городской приоритет «Знания, наука, промышленность»

- За пять лет налоговые поступления от предприятий Новосибирска в разные бюджеты выросли на 50% и превысили 150 миллиардов рублей. Город объективно занимает центральное место в экономике всего региона, поэтому справедливым запрос на ускоренное развитие городской инфраструктуры. Появление современных дорог и развязок, крупных объектов для спорта и здравоохранения, обновление общественного транспорта - это важно для Новосибирской области.

Чтобы решались такие задачи, нужны солидарные усилия разных партий, общественных движений и отдельных отраслевых лидеров. Эти усилия в Новосибирске начинают формироваться в общий вектор действий. И сейчас, если мы хотим быстрых изменений, надо внедрять в систему жизнеобеспечения города продукты IT-отрасли, использовать современные аппаратно-программные и цифровые решения. Подобные решения уже найдены, но они должны быть включены в системы уборки улиц, регулирования освещения и транспорта, в благоустройство, образование и социальные услуги.

Только передовая мысль и знания способны открыть нам двери в будущее. От того, насколько успешно умные технологии войдут в повседневную жизнь, зависят технологические позиции нашей страны. Это очень сильно повлияет на качество жизни инвалидов, людей с особенностями здоровья. Умные технологии - это и будущие рабочие места для сегодняшних талантливых школьников. Система образования Новосибирска настроена, сфокусирована на подготовке кадров для необходимого России научно-технического прорыва. Новосибирску в этом прорыве отводится особая роль. Со школьной скамьи мы готовим будущих инженеров, конструкторов робототехники, физиков и математиков, биохимиков.

Мэр Анатолий Локоть.

НОВОСИБИРСК - НАУЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ!

- О Новосибирске часто говорят, что это город, рожденный быть впереди. И сегодня он действительно становится одним из лидеров «экономики знаний». Город хорошо известен в качестве промышленной и культурной столицы Сибири, это востребованный транспортный узел. Но наша уникальная особенность и стратегическое преимущество все же состоит в другом: это особое качество знаний, мощный научно-технический потенциал и независимая от сырьевого сектора экономика.

Наше главное богатство - Академгородок, где расположены 35 институтов СО РАН. Этот центр знаний вырос 60 лет назад посреди сибирской тайги и до сих пор остается для всего мира образцом прорывных научных проектов. Уже в наши дни здесь был построен крупнейший в России технопарк, где в инновационных компаниях трудятся 9 тысяч сотрудников. Город является ведущим образовательным центром страны, где обучаются более 100 тысяч студентов. У нас сохранился и серьезный промышленный ресурс - более 260 крупных и средних предприятий.

В 2018 году президент В. В. Путин назвал Новосибирск научной столицей России, подчеркнув особую роль нашего города для всего государства. Мы связываем будущее города, надежды на экономическое благополучие именно с Академгородком, в развитие которого страна сегодня направляет многомиллиардные инвестиции.

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО: «АКАДЕМГОРОДОК 2» И «УМНЫЙ ГОРОД»

- Впервые за долгие годы появилась возможность реализовать масштабные планы, которые подкреплены финансированием. Разработана и утверждена Стратегия развития Новосибирска до 2030 года. Обеспечена консолидация усилий всех уровней власти на развитии Новосибирска как столицы региона.

Необходимо было сократить разрыв между потребностями города и его бюджетными возможностями.. Доводы инициативных новосибирцев были услышаны, и теперь город начинает жить в новых условиях. Локомотивами роста на ближайшие пять лет станут развитие новосибирского научного центра - территории с высокой концентрацией исследований и разработок, большие проекты в спорте и здравоохранении, а также участие в государственном проекте «Умный город». Для реализации этого проекта будут работать десятки малых инновационных компаний.

Поддержка федерального центра сделает возможным качественный рывок не только в науке, но и в целом в технологичных и наукоемких отраслях экономики. «Академгородок 2» предполагает укрупнение и расширение действующего научного центра, создание новой исследовательской инфраструктуры, реализацию проектов мирового научного значения. Одновременно мы будем возводить объекты жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Будут созданы благоприятные условия для жизни и научно-технического творчества, появится потребность в сотнях новых сотрудников для исследовательских и прикладных проектов.

Планы по направлению «Знания, наука, промышленность».

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

- «Умный город» является частью нацпроекта «Цифровая экономика». Что это такое? Прежде всего - современные технологии в самых разных сферах управления и городского хозяйства, объединенные единой городской цифровой платформой.

Унифицированный стандарт «Умного города» предполагает внедрение единых цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами по восьми направлениям. Это городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

Новосибирск стал городом-пилотом, мы взяли на себя обязательства по комплексной цифровизации городского хозяйства. В ближайшие пять лет, начиная с 2020 года, наш город получит порядка 5 миллиардов рублей на реализацию проекта и станет площадкой для тестирования цифровых и инженерных решений, управленческих подходов и правовых моделей.

Цифровые системы позволят оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются горожане, эффективно контролировать муниципальные объекты, управлять ими. «Умный город» это высокое качество жизни, бережное отношение к окружающей среде, мобильность жителей. Это такая среда, которая позволяет каждому желающему участвовать в жизни города и влиять на его развитие.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

- Уже сегодня для создания базы цифровой экономики в городе активно осуществляется оцифровка городской инфраструктуры. Мэрия широко внедряет в практику городского управления информационные платформы, которые позволяют контролировать муниципальные объекты и управлять ими. Таких примеров уже очень много, приведу некоторые их них.

В Новосибирске применяется целый комплекс автоматизированных геоинформационных систем. Муниципальный портал «Мой Новосибирск» дает жителям возможность задать по интернету вопрос любому чиновнику мэрии, наладить оперативную связь с муниципальными службами и быстро решить возникающие проблемы. Автоматизированные муниципальные информационные системы позволяют контролировать размещение рекламных конструкций или нестационарных торговых объектов. Действует геоинформационная система «Ритуал», где собраны сведения о захоронениях на кладбищах Новосибирска. Для привлечения инвесторов создан специальный информационный портал «Инвестируй в Новосибирск», в помощь малому и среднему предпринимательству запущен «Бизнес-навигатор». Разрабатываются геоинформационные системы наземных объектов и подземных коммуникаций города.

Огромный потенциал город имеет в сфере «умных» технологий социального назначения. В Новосибирске разработана система искусственного интеллекта голосового управления и коммуникаций для медицинских учреждений и Муниципальной аптечной сети. Наши предприятия разрабатывают и производят уникальное оборудование для реабилитации, передвижения и навигации людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, автоматизированные инвалидные коляски «Катервиль», средства навигации для слепых и слабовидящих людей и многое другое.

Активно внедряются инновационные сервисы для эффективного управления инженерной инфраструктурой и модернизации социальных объектов. Проект «Умная школа» предполагает установку систем диспетчерского управления в школах города. За счет энергосервисных контрактов примерно в половине школ города установлены системы по автоматизированному регулированию теплоснабжения, что позволяет экономить до 30% бюджетных средств, предназначенных для оплаты отопления. Есть опыт использования геотермальной тепловой установки (теплонасосы) для обеспечения теплоснабжения в муниципальных учреждениях.

Чрезвычайно важная задача для города создание системы «умного» городского транспорта. Сейчас тестируется модель интеллектуального регулирования транспортных потоков. Создается система светодиодного освещения города с использованием композитных светящихся опор. На этапе реализации находится инвестиционный проект создания в городе сети современных остановочных платформ для общественного транспорта - «умных» остановок. Такие остановки позволяют получить информацию о прибытии транспорта и маршрутах передвижения, узнать о городских спортивных и культурных мероприятиях, они оснащены установкой с бесплатным Wi-Fi, подзарядкой сотового телефона, системой видеонаблюдения. Несколько «умных» павильонов уже размещены на центральных улицах Новосибирска. Прорабатывается концессионное соглашение по установке за счет средств инвестора 150 «умных» остановок в пределах гостевого маршрута Международного молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в нашем городе в 2023 году.

Новосибирцы разработали современную инвалидную коляску, способную преодолевать любые препятствия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО МНОГИМ УЧАСТНИКАМ

- «Умный город» невозможно построить усилиями какого-то одного государственного ведомства или компании. Это многоуровневый проект с большим количеством вовлеченных участников.

Новосибирск активно сотрудничает с Сибирским отделением Российской академии наук, в 2015 году подписано соглашение о разработке инновационных технологий и их внедрении в городскую среду. Кроме того, мы постоянно взаимодействуем с вузами в рамках реализации дорожной карты «Умного города». Это прежде всего Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный университет путей сообщения и другие.

К реализации проекта подключаются и новосибирские предприятия, создающие «умные» приборы и элементную базу для «Умного города». Нашими партнерами уже стали завод по выпуску телекоммуникационного оборудования «Элтекс», АО «Радио и Микроэлектроника», производитель электрики ООО «Вега-Абсолют».

Федеральный и региональный бизнес также проявляет большой интерес. В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Ситроникс», от которого ждем решений для «умного» ЖКХ. В проект превращения Новосибирска в «умный город» в той или иной степени вовлечены десятки компаний, среди них провайдер «Электронный город» (ООО «Новотелеком»), разработчик «умных» решений для автоматизации процесса парковки «Грин-пэй», поставщик IT-решений и сервисов Softline, компании «2ГИС» и «ДатаИСТ». Сейчас мы прорабатываем механизмы взаимодействия с ними.

В перспективе мы нацелены привлечь к реализации дорожной карты «Умного города» еще больше участников, в том числе предприятия ОПК, имеющие свободные мощности. Для них город мог бы стать достаточно серьезным заказчиком, учитывая необходимость увеличить выпуск гражданской продукции до 50% к 2030 году.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

- Перед нами широкий фронт работ по развитию цифровой экономики. Действующие в городе элементы цифровой экономики являются пока лишь точечными решениями, даже в сумме не приводящими к кардинальному улучшению городской среды. Качество воды и воздуха, транспортная доступность, энергоэффективность, утилизация отходов, здравоохранение, прозрачность деятельности местных властей, безопасность и комфорт новосибирцев - эти и другие острые проблемы требуют комплексных решений, базирующихся на интеллектуальных системах.

Очень важная задача, которую нам нужно решать: создание единого городского цифрового пространства, цифровой модели города. Сфера науки, технологий и инноваций должна функционировать как единый организм, интегрированный с социально-экономической системой. Сегодня каждый институт, университет или предприятие продвигает какие-то свои задачи, нам нужно направить их в общий кластер, распространить научные разработки на весь город. Особое внимание при этом необходимо уделить вопросам синхронизации различных информационных систем.

«Умный город» - это прежде всего город, удобный для людей; город, в котором хочется жить. Создать такое пространство, построить «умную экономику» в Новосибирске возможно только при целенаправленном и скоординированном взаимодействии образовательных организаций, науки, городской промышленности, высокотехнологичных производств и инновационного бизнеса.