Городской приоритет «Спорт и здоровье»

Ранее мы писали о реализации и планах по комфортной среде, транспорту, социальном развитии. Сегодня мэр Анатолий Локоть расскажет о том, как будет развернута работа по линии спорта и здорового образа жизни.

ГЛАВНОЕ - СРЕДА

- В Новосибирске родились и выросли прославленные олимпийские чемпионы Ирина Минх, Роман Власов, Евгений Подгорный, Станислав Поздняков, Александр Карелин. Новыми именами список пополняется каждый год. Мы обязаны держать высокую планку, прилагать усилия к развитию и укреплению школы высшего спортивного мастерства.

Поэтому создаются новые спортивные комплексы, стадионы, современные арены. Подобных объектов построили пять, еще столько же - в работе: на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Фрунзе возводится волейбольный центр, в Горском жилмассиве появятся новая грандиозная ледовая арена и станция метро «Спортивная». В то же время необходимо создавать среду, в которой все новосибирцы от мала до велика могли бы заниматься физкультурой, быть активными, сохранять свое здоровье.

Хоккей - настоящий сибирский вид спорта.

Во дворах или в шаговой доступности от дома уже установлено 1400 игровых и спортивных площадок! Меня очень радует, что жизнь в дружбе со спортом становится правилом для новосибирцев разных возрастов. Спорт не исчерпывается наличием сооружений - это сберегающая здоровье повседневность, ответственность за будущее детей и внуков, умение играть в команде и достигать результата. Эти навыки формируются с детства и в конечном счете влияют на качество и длительность жизни.

Нам надо решать важнейшую общечеловеческую задачу - создавать условия, которые приведут к увеличению средней продолжительности жизни до 76 лет. Поднять планку с 73 до 76 мы постараемся за предстоящую пятилетку. Основная часть мер в здравоохранении возложена на региональный и федеральный уровень. Но со своей стороны мэрия решила вопрос с предоставлением земельных участков, и в ближайшие годы в Новосибирске построят семь новых поликлиник. Также будет сдан перинатальный центр, в планах - онкоцентр и центр ядерной медицины.

ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА ВЫИГРЫВАЕТ БОЙ

- Сегодня впервые за долгие годы планы развития нашего спортивного кластера подкреплены серьезным государственным финансированием. Главный ориентир на ближайшие пять лет - это подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Впервые Новосибирск проведет столь крупное мероприятие международного уровня, и я горжусь тем, что право принять чемпионат досталось родному городу. Мне выпала честь защищать заявку от Новосибирска в 2016 году в Германии на конгрессе Международной федерации хоккея. Страсть новосибирцев к хоккею победила и перевесила аргументы делегаций других городов.

Наш хоккейный клуб «Сибирь», которому в этом году исполняется 57 лет, стал настоящей городской легендой. Каждый матч - это праздник для новосибирцев разных поколений. Пару лет назад был даже зафиксирован рекорд по скорости покупки билетов на матч «Сибири» по интернету - за 1,5 минуты раскупили все. В городе замечательные детские хоккейные команды, удивительная женская хоккейная команда «Гризли». Новосибирск давно заслужил новую ледовую арену, оборудованную по последнему слову техники.

Строительство уже началось! На левом берегу Оби кипит работа - ведется мощная инженерная подготовка, скоро появится фундамент. Помимо здания ледовой арены на прилегающей территории будут построены футбольный стадион, бассейн и спортивные залы - всего около девяти объектов. Возле новой арены на берегу реки появится чудесная парковая территория. Можно будет заниматься и на открытом воздухе - там обустроят лыжные трассы, открытые хоккейные коробки. Появления такого парка давно ждут жители левобережья.

КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ

- Позитивные перемены мы увидим не только в левобережной части Новосибирска. Молодежный чемпионат по хоккею надо рассматривать как ключ, открывающий возможности для развития спортивной инфраструктуры и улучшения городской среды в целом. К 2023 году мы откроем шесть гостевых маршрутов на ключевых магистралях города, которые замыкаются на аэропорт, вокзал, гостиницы и значимые спортобъекты. По пути следования этих маршрутов уберем все пристройки и нелепые киоски, приведем вывески к единому формату, установим по всему городу 150 теплых и «умных» остановок для ожидающих транспорт пассажиров.

Изменения произойдут во всей транспортно-логистической системе города. Чтобы обеспечить транспортную доступность новой ледовой арены, мы должны будем построить станцию метро, две автомобильные дороги, реконструировать дамбу Октябрьского моста с выездом и четырьмя прилегающими улицами. Потребуется также обновить подвижной состав общественного транспорта, закупить дополнительную технику для уборки города, так как чемпионат будет проходить зимой. Особое внимание надо уделить благоустройству зон отдыха, парков и скверов, где можно проводить время в перерывах между матчами. Кроме того, следует решить вопрос с рекламой и киосками на ключевых магистралях - перенести киоски в другое место или сделать мобильными, чтобы иметь возможность убирать улицы по ночам. Все новшества будем отрабатывать на проспекте К. Маркса - он станет пилотным и послужит образцом для дальнейшей работы по всем остальным гостевым маршрутам. В целом наш город должен стать чище, безопаснее и комфортнее. Все, что будет сделано к чемпионату, останется в Новосибирске навсегда.

Дворовый спорт должен стать массовым.

ЭХО ЧЕМПИОНАТА

- Уверен, что после чемпионата 2023 года любовь новосибирцев к хоккею проявится с новой силой. И даже чьи-то судьбы это изменит навсегда. Бывают настолько эмоционально сильные события, что они мотивируют личность и вдохновляют с головой погрузиться в ранее неизведанную сферу. После Олимпиады в Бразилии в Новосибирске произошел всплеск интереса к олимпийским видам, в которых проявили себя наши спортсмены, - к фехтованию, спортивной гимнастике. Затем по инициативе Евгения Подгорного в городе открылся уникальный гимнастический центр, где можно тренироваться и проводить соревнования высокого уровня. Еще раньше был построен центр фехтования. Меньше чем за год возле Ипподромской магистрали вырос контур регионального волейбольного центра. К маю 2020 года он сможет принимать спортсменов. Второй этап строительства должен завершиться к 2022 году, и тогда можно будет претендовать на проведение в Новосибирске чемпионата мира по волейболу. Все новые спортивные объекты должны быть в транспортной доступности, чтобы жители могли беспрепятственно добираться до них. В случае с волейбольным центром потребуется расселить ветхие дома и сделать подъездные дороги, а также благоустроить прилегающую территорию, включая набережную ближайшего озера.

Сегодня мы смело говорим о формировании в Новосибирске спортивного кластера. Новые спортивные центры - их будет 10 - строятся по международным стандартам. Это база высокого уровня для подготовки спортсменов, развития спорта высших достижений. Она позволит нам тренировать команды сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кластер создает достойные условия для развития массового детско-юношеского спорта.

Чем поможет городу молодежный чемпионат мира по хоккею?

ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

- Возможность заниматься спортом - не привилегия высококлассных спортсменов. Это должно быть доступно всем новосибирцам. Недостаток спортивной инфраструктуры особенно остро чувствуют жители новых микрорайонов. Долгие годы окраины застраивались жилыми массивами без социальных учреждений, и нам придется наверстывать упущенное. К сожалению, возможности бюджета города покрывают лишь растущие социальные обязательства. Поэтому на масштабные проекты Новосибирск вынужден привлекать деньги из вышестоящих бюджетов или строить небольшие сооружения за счет участия частных инвесторов.

Так, например, мы завершим спорткомплекс «Фламинго» с бассейном в Затулинском жилмассиве, капитальный ремонт бассейна «Дельфин» в Пашино и реконструкцию бывшего кинотеатра «Космос» под Центр хоккейного мастерства на Богдашке. Мы намерены также более эффективно задействовать уже имеющиеся спортивные комплексы - стадион «Красное знамя» в Заельцовском районе, лыжную базу имени А. Тульского в Академгородке, базу лыжного мастерства на улице Выборной.

В ШАГЕ ОТ ДОМА

- Спортом должны быть увлечены широкие круги молодежи. Без решения этой задачи мы не сможем вырастить здоровыми новые поколения сибиряков. Полностью заменить гаджеты и компьютеры на клюшку и мяч?! Такой нереальной цели мы перед собой не ставим, но сделать игровые виды спорта максимально привлекательными и доступными - это возможно. Для этого необходимо развивать площадки в шаговой доступности - размещать оборудование во дворах, предусматривать защиту от вандалов, способствовать созданию дворовых команд.

Здоровый образ жизни начинается именно с таких мелочей - с площадки во дворе дома. Здесь формируются здоровые привычки, рождается дух здорового соперничества, закладываются основы мировоззрения активного и здорового человека. Здесь свои первые шаги делают будущие чемпионы. Площадки и комплексы в шаговой доступности в Новосибирске появляются ежегодно - за пять лет обновлено более тысячи площадок для спорта и подвижных детских игр. Но родителей, желающих видеть современную спортплощадку в своем или соседнем дворе, еще немало. Надо найти инструменты привлечения дополнительных ресурсов и, что не менее важно, механизмы содержания этих объектов. Эстафета под названием «Дворовый спорт - спорт высших достижений» в нашем городе должна быть обеспечена материальной базой.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

- Взрослым и пожилым людям нужны озелененные территории для гимнастики, бега, пеших и велосипедных прогулок. В 30 парках и скверах уже предусмотрены места для таких занятий. Физкультура важна для оздоровления, профилактики и снижения заболеваемости, эффективной реабилитации. Сегодня многие новосибирцы это осознают, поэтому массовый спорт, разные формы активного досуга становятся все более востребованными.

Лыжня России, полумарафон Раевича, ежегодные заезды велосипедистов собирают тысячи участников разных возрастов. В новый аквапарк на левом берегу каждый день приходят сотни посетителей из Новосибирска и соседних городов. На набережной после реконструкции во время вечерних трансляций чемпионата мира по футболу мы наблюдали настоящий ажиотаж. Казалось, весь Новосибирск не спал и болел за наших. А теперь там оборудованы еще и велодорожки.

Новосибирцы голосуют ногами за здоровый образ жизни. Движение, живое общение, положительные эмоции, долголетие - это важнейшие ценности. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы наш город стал более спортивным и здоровым. Моя вполне реальная мечта состоит в том, чтобы через пять лет больше половины новосибирцев регулярно занимались физкультурой и спортом.