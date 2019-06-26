Время пошло: депутаты определили дату выборов мэра

На данный момент о своем желании участвовать в выборах заявили 13 - 14 кандидатов. Спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев не исключает, что количество заявок возрастет, и высказывает свое мнение о предстоящей избирательной кампании:

- При условии, что все эти кандидаты смогут зарегистрироваться, будет конкуренция. Но насколько яркими и «горячими» будут эти выборы, в первую очередь зависит, на мой взгляд, от отношения избирателей к действующему мэру города Новосибирска. Действующий градоначальник является самым серьезным претендентом на пост мэра. Понятно, что о своем желании принять участие в выборах заявляют ряд политических партий. И стратегия у кандидатов будет строиться по классическому варианту: критика действующей власти и заверения в том, что «мы знаем, как сделать лучше, правильнее, красивее, эффективнее и комфортнее жизнь в Новосибирске». Ничего нового здесь по большому счету не будет.

Дмитрий Асанцев сделал прогноз и по поводу активности избирателей. Все-таки впереди лето, многие люди в отпусках и на дачах, поэтому интерес к кампании будет не столь высок. Однако конец августа и начало сентября наверняка станут активными в политическом плане.

Также глава Совета депутатов города Новосибирска дал оценку работе действующего мэра.

- Мне хотелось бы отойти в этом плане от партийно-политических стратегий. Безусловно, в работе муниципалитета есть недостатки, но они будут всегда. Мы это видим и участвуем в критике. Важно принимать во внимание работу градоначальника в большой сфере ответственности - внешнеполитические отношения, взаимодействие с федеральными властями, с губернатором и Законодательным собранием нашей области, с полпредством, с Советом депутатов города Новосибирска. Но первичной и приоритетной является ежедневная работа, которая ведется в городе. Есть изменения, есть прогресс, есть строительство важных капитальных объектов. Безусловно, мы хотим, чтобы в городе появлялись удобные развязки, лучше работал общественный транспорт, чтобы было больше культурных объектов, больше школ, детских садиков, чтобы город был удобным для жизни, работы и отдыха. Статистика показывает, что люди едут в город Новосибирск, оттока не происходит. Новосибирская область улучшает свои позиции. В Сибирском федеральном округе наша область занимает первое место. А основной составляющей региона является город Новосибирск. Работу мэра Новосибирска я оцениваю больше положительно. И наверное, из предполагаемых кандидатов, которые пойдут на выборы в сентябре 2019 года, мое предпочтение - в адрес действующего мэра города Новосибирска.

Согласно областному закону выборы должны назначаться представительным органом муниципального образования не ранее, чем за 90 дней до дня выборов, и не позднее, чем за 80. В нашем случае получилось 82 дня. В 2014 году выборы были досрочными (поскольку мэр Новосибирска Владимир Городецкий в январе 2014 года досрочно сложил свои полномочия) и состоялись 6 апреля.

Также на последней в политическом сезоне сессии депутаты назначили дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, которые тоже пройдут 8 сентября 2019 года.

В регионе прямые выборы мэров сохранились только в двух муниципальных образованиях: городе Новосибирске и поселке Кольцово.

СПРАВКА «КП»

О своем намерении участвовать в избирательной кампании 2019 года уже высказались действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутаты Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев и Наталья Пинус, депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева, ученый-историк Виктор Козодой, бизнесмены Сергей Проничев и Сергей Бойко, зампред регионального отделения «Яблока» Дмитрий Холявченко и другие жители Новосибирска.