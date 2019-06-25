Анатолий Локоть: Сделаем Новосибирск комфортным и зеленым городом

«Сегодня я хочу продолжить разговор о ключевых направлениях развития Новосибирска. Как я уже отмечал, 5 лет назад жители доверили мне пост мэра и помогли определить три главных приоритета, требующих внимания городских властей. Это новые социальные объекты; дороги и общественный транспорт; комфортные условия жизни. О двух из них я говорил в прошлых статьях, теперь поговорим подробнее о зеленом и комфортном Новосибирске».

КАК УДАЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

- Принципиально важно было прекратить коммерческую эксплуатацию зеленых зон. Долгое время внимание этим территориям уделялось по остаточному принципу. В парках росло число коммерческих полулегальных объектов. До сих пор нашим специалистам поступают угрозы, нам приходится решать вопросы в суде, чтобы защитить интересы новосибирцев. Пришлось увольнять и менять руководителей в таких ключевых структурах, как управление благоустройства и озеленения, «Горзеленхоз», Центральный парк. К новому подходу не все отнеслись с радостью - в итоге были заменены половина директоров городских парков.

Понимая, что развитие зеленых зон зависит от градостроительной политики, мы довели до ума правила землепользования и застройки. Не все нежелательные стройки удалось ликвидировать: некоторые разрешения выданы пять - восемь лет назад, и восстановить утраченные мэрией права крайне сложно. До сих пор правовой департамент защищает в судах нашу позицию в отношении объектов, где на месте зеленых территорий ведется строительство в ущерб интересам жителей. Недавно, например, пройдя через несколько судов, нам удалось защитить от застройки сквер напротив цирка (улица Челюскинцев, 50).

Выбранный курс на расширение зеленых территорий сегодня имеет общественную поддержку, но пять лет назад первые шаги давались нелегко. Давайте мысленно полистаем календарь.

Июль 2014 года. Зарыт котлован, восстановлены границы территории, ликвидирована попытка точечной застройки в Нарымском сквере. Август 2016 года. Сад имени Дзержинского, находившийся в полном запустении, был основательно благоустроен, дорожки заасфальтированы, лестничные марши восстановлены. Июнь 2017 года. Смена руководства «Горзеленхоза», допустившего коммерческую вырубку в лесных массивах. Сейчас «Горзеленхоз» высаживает по 10 - 15 тысяч новых сосен - восстанавливает наши лесные зоны. В 2017 и 2018 годах была проведена реконструкция набережной. В 2019-м в Центральном парке началось сооружение уникального светомузыкального фонтана. Таких масштабных работ по благоустройству в Новосибирске не велось уже полвека!

На данный момент определен список из 10 общественных пространств, наиболее значимых для каждого района города. Места для благоустройства, я напомню, горожане выбрали год назад на открытом голосовании. Начнем мы с благоустройства дорогого и памятного для всех новосибирцев монумента Славы с прилегающим сквером.

Бесспорное достижение - это реконструкция Михайловской набережной. Теперь это место притяжения для горожан и гостей города. Скоро здесь появится самое высокое за Уралом колесо обозрения, и это будет сделано не на бюджетные деньги, а за счет частных инвестиций. Добросовестные партнеры убедились, что Новосибирск уже не свернет с выбранного курса на создание комфортного города. Теперь средства будут вкладываться только на выгодных для горожан условиях. У нас три десятка парков и скверов, на содержание которых хватает средств, но комфортных мест должно быть гораздо больше - порядка 250 территорий дожидаются благоустройства и озеленения, в том числе берега малых рек - Ини, Ельцовки, Каменки, Тулы.

Перечислять изменения можно долго, но я считаю, что важнее понимать и помнить: любое развитие в интересах общества на каждом шагу вступает в противоречие с чьими-то корыстными интересами. Это касается многих сфер городского хозяйства, в том числе зеленых территорий. Застраивать их коммерческими объектами или коттеджами пытаются до сих пор. Некоторые коммерсанты и застройщики не оставляют попытки получить быструю выгоду от лакомых кусочков городской земли. Мы же стремимся защитить город от подобного ущербного развития. Если бы мы этого не сделали, и Михайловская набережная, и многие другие зеленые территории давно были бы заняты коммерческими объектами.

Обновленная набережная.

ПОЧЕМУ ОСТАЕТСЯ ДИСКОМФОРТ?

- С 2000-х годов число жителей Новосибирска выросло на 185 тысяч человек, а территория, отданная под жилую застройку, - почти в 1,5 раза. С 2010 года город ежегодно вводит более миллиона квадратных метров жилья. Такой стремительный рост задает темпы, к которым инфраструктура Новосибирска оказалась не готова, а объем бюджетных ресурсов долгое время не позволял решать проблемы своевременно. Именно такое бурное, иногда хаотичное развитие стало причиной отставания городской среды от требований новосибирцев.

Поэтому сегодня «Комфортный город» - самый емкий приоритет нашей работы. Ради него мы корректируем Генеральный план, проводим инвентаризацию земельных участков. Каждый участок земли должен использоваться строго по назначению. А все действия и планы работы по приоритетам должны быть согласованы со Стратегией развития Новосибирска до 2030 года.

Городу предстоит наверстывать упущенное - необходимо решать проблемы выезда из отдаленных жилмассивов. Нужен динамичный современный транспорт и комфортные остановки. Мы широко внедряем сетевой тариф, позволяющий экономить 25 - 50% на поездке с пересадкой. В городе уже появились «умные остановки», и это лишь начало большой работы. Планами по развитию общественного транспорта я делился в предыдущей статье.

Хронология перемен.

Меня спрашивают, почему власть мало занимается проблемой ветхого и аварийного жилья. В городе порядка 1500 домов с износом 60 - 70 процентов и даже более. У нас сохранились целые кварталы деревянных домов, и возникает недоумение: почему в столице готовы тратить миллиарды на расселение панельных домов, в то время как в других городах страны нет средств даже на расселение дореволюционных бараков? Этот перекос в подходах надо устранять. Я настойчиво добивался, чтобы необходимое решение было принято на государственном уровне. Работу Фонда модернизации ЖКХ решено продолжить, и это дает нам большие надежды в решении задач по расселению ветхого жилья в Новосибирске.

Долго ждала своего часа и проблема замороженных строек. Из-за них страдал внешний вид города, скитались по чужим углам семьи обманутых дольщиков. Проблема во многом объяснялась несовершенством законодательства, и полномочий для ее решения у мэрии очень мало. Но свою часть работы мы сделали, в результате за минувшую пятилетку удалось сдать 60 долгостроев. Удалось реанимировать строительство гостиницы «Турист» - высотки, которая десятилетиями портила облик всей площади К. Маркса.

ЭКОЛОГИЯ ВАЖНА КАК ВОЗДУХ

- Комфорт в городе невозможен без благоустройства и постоянной заботы о чистоте окружающей среды.

Мы последовательно занимаемся решением экологических проблем - создан специальный комитет по охране окружающей среды. Чтобы снизить уровень пыли и грязи в городе, минувшей зимой дорожные службы перешли на новые средства борьбы с гололедом. Специальные реагенты заменят песок, который использовался зимой для посыпки улиц и тротуаров. После зимы, к сожалению, весь песок убрать не удается, а это становится одной из причин образования пыли. Современный реагент позволит справиться с этим негативным фактором, но еще остается грязь, которую растаскивают по городу автовладельцы - те, что без оглядки на окружающих паркуют машины на газонах, уничтожают траву и выворачивает грунт на проезжую часть. Строгость к нарушителям - это необходимость. Сегодня обсуждается ужесточение штрафов за парковку на газонах.

Для более качественной уборки улицы мы обновляем парк техники - закупили 106 новых машин. Убирать город было бы гораздо проще, если бы дорожные строители всегда соблюдали технологию - поребрик должен быть выше газонов. Сегодня мы уже не принимаем отремонтированные дороги в тех случаях, когда это требование не соблюдается.

Постоянно решаем задачу по переводу угольных и мазутных котельных на более экологичные виды топлива, а наиболее вредные закрываем. Уже выполнили перевод на 12 локальных объектах. Сейчас начинаем развивать полноценную систему ливневой канализации. Понятно, что одномоментно изменения не произойдут, ведь эта проблема годами вообще не обозначалась. Но сегодня мы нашли ресурсы и начали строительство новой подземной сети для отвода потоков воды во время сильных ливней.

Непросто даются решения в сфере переработки и утилизации мусора. С 2020 года в регион начнут поступать средства федерального бюджета на рекультивацию мусорных полигонов в черте города. Мы смогли сохранить МУП «Спецавтохозяйство», теперь предстоит обновление техники, организация сортировочных линий. Такие решения необходимо подкреплять работой с общественным мнением - объяснять важность раздельного сбора мусора. Эту ответственность должен прочувствовать каждый, тогда Новосибирск сможет стать по-настоящему чистым и зеленым городом.

Задачи, связанные с направлением «Комфортный город».

РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- Продолжаем наводить порядок на дворовых территориях - в этом году сможем отремонтировать более 300. За пять лет в порядок были приведены уже более тысячи дворов различной величины. Например, на улицах Новосибирской, С. Кожевникова и Б. Богаткова мы благоустраиваем дворы общей площадью 20 тысяч квадратных метров, это как три футбольных поля. Каждым из таких дворов пользуются порядка тысячи жителей близлежащих домов.

Но есть еще один важный момент: мы не должны забывать о потребностях жителей частного сектора. Почти 1/3 территории города занята индивидуальной застройкой. Здесь тоже нужны дороги, детские городки, тротуары. К сожалению, условия федеральных программ не позволяют направлять на это средства. Нужно искать собственные ресурсы, использовать механизмы совместного финансирования.

Признаюсь, очень радостно видеть, что год за годом отношение новосибирцев к общественному пространству - паркам, скверам, зеленым уголкам - постепенно меняется. Новосибирцы хотят изменений к лучшему, они готовы тратить на это свои силы и время, они более ответственно начинают относиться к отремонтированному двору, подъезду, дому. По программе капитального ремонта за пять лет было отремонтировано более 1600 многоквартирных домов. Постараемся не снижать темпы. Приводим в порядок системы отопления, электропроводку, восстанавливаем фасады, сохраняем при этом архитектурные особенности каждого дома.

Дворы Новосибирска преображаются.

И разумеется, приходится полагаться не только на совесть исполнителей - необходим строгий контроль. Я настаиваю на необходимости наказывать подрядчиков, которые относятся к своим обязанностям спустя рукава, у которых штукатурка отваливается через год после ремонта или асфальт проваливается после первых ливней. В огромном городе не получается разом избавиться от всех бракоделов, но усилия прилагать надо. Я могу привести пример изменений в сфере ремонта домов: всего за год количество жалоб на недоделки снизилось в три раза! Они не исчезли полностью, но мы добились существенного движения навстречу справедливым требованиям горожан.

Также необходимо поощрять жителей, которые проявляют заинтересованность в благоустройстве своих дворов. Если жители активно взаимодействуют с организациями ТОС и депутатами, то возможность решать вопросы благоустройства значительно возрастает. Например, за пять лет было установлено 1400 новых игровых и спортивных площадок. Сегодня всех родителей очень тревожит, что их дети малоподвижны - с юных лет ребятишки оказываются «замкнуты» в своем гаджете. Поэтому современная площадка возле дома - это хороший стимул для того, чтобы эту опасную «замкнутость» преодолеть.

Хочу особо подчеркнуть, что любое строительство инфраструктуры, дорог, благоустройство дворов должно соответствовать принципам доступной безбарьерной среды. Это становится обязательным правилом, на его соблюдении нельзя экономить. И речь не только о людях с ограниченными возможностями: не только инвалиду-колясочнику, но и пенсионеру с тросточкой, и маме с детской коляской очень нужны пандусы, удобные спуски с тротуаров.

В предыдущие годы мы вынуждены были сосредоточиться только на трех приоритетах. Затем наши усилия и активность горожан создали условия для более масштабных планов - мы сообща разработали Стратегию развития Новосибирска до 2030 года. Сегодня мы говорим уже о семи основных направлениях развития: социальная сфера, спорт, культура, комфортный город, транспортная доступность, наука, инвестиционный климат. Я убежден, что наш город заслужил право на реализацию больших проектов - «Академгородок 2», молодежный чемпионат мира по хоккею и программа «Умный город». Эти крупнейшие проекты станут локомотивами роста Новосибирска на ближайшие пять лет.