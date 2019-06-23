Топором разгромила квартиру на полмиллиона! 18-летняя сибирячка отомстила неверному парню за флирт на сайте знакомств

Жительница Новосибирска устроила суровую месть неверному жениху. Об этом девушка рассказала в программе «Давай поженимся», где ее попытались сосватать новому претенденту.

Анна Павлова познакомилась с кавалером в 18 лет, он был на десять лет старше, бизнесмен, москвич. Все складывалось прекрасно — он увез девушку к себе, но на месяц она уезжала в Новосибирск за вещами. Когда вернулась, уличила жениха в измене.

— В один прекрасный момент, когда осталась неделя, чтобы мне перевезти все вещи абсолютно из Новосибирска, я, пока он оставил телефон в машине, зашла в приложение для знакомств, — рассказала Анна в эфире телешоу.

Поняв, что в разлуке с ней молодой человек не терял времени даром, Анна отомстила ему. Взяв топор, устроила дома погром. На «Давай поженимся» об этом не рассказали, но девушка пояснила КП-Новосибирск, что уничтожены была посуда и ванная кабина. А также обманутая девушка выбила дверь. Ущерб от погрома составил полмиллиона рублей.

На «Давай поженимся» Анна приехала спустя полтора года. Ее попытались сосватать 46-летнему бизнесмену. На шоу девушка устроила «жениху» необычное шоу — показала сценку, в которой предстала в образе горничной.

Но при этом «невеста» отпускала в адрес бизнесмена саркастичные реплики.

— Пошутила на счет того, куда он прется — ищет с 18 до 22. Пусть он с такими идеями идет на детскую площадку и ищет себе подружку, — привела пример Анна в интервью КП-Новосибирск. — Все, что я шутила про него, вырезали.

Но даже те кадры, которые оставили, произвели впечатление на публику. Даже такой искушенный зритель, как Гарик «Бульдог» Харламов, не удержался и выложил фрагмент про горничную на свой странице в «Инстаграме». Правда, привнес толику иронии и монтажа. Изобразил, как Анна за свою сценку становится лауреатом премии «Оскар».

"Ой, у вас тут так жарко!": странная сценка про горничную на "Давай поженимся".

Напомним, недавно в телепроекте «Давай поженимся» участвовал новосибирский бодибилдер Ян Богуто. Он рассказал «КП»-Новосибирск», как его подставили редактора проекта:

Как устроено шоу «Давай поженимся» - Ян Богуто рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Допустим, звонит редактор, говорит: «Ян, у меня вопрос интимного характер, вы можете два раза?» Я говорю: «могу». «А три можете?» Я говорю: «могу, а вам зачем?» «Ну, нам для анкеты». Ладно, думаю, какая-то странная анкета. Выхожу в студию, они тут же объявляют: «Это — Ян Богуто из Новосибирска, ему надо не менее трех раз в день».