2019-05-29T10:57:56+03:00
Звезды

«Это бизнесмен Ян Богуто, ему надо в день - три раза»: как украинец сходил на «Давай поженимся»

Житель Новосибирска рассказал, как его обработали на популярном телешоу
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Несмотря на неожиданности, Ян остался доволен поездкой на «Давай поженимся».Несмотря на неожиданности, Ян остался доволен поездкой на «Давай поженимся».Фото: СОЦСЕТИ
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Житель Новосибирска Ян Богуто побывал на телепроекте «Давай поженимся». Этнический украинец занимается музыкой и бодибилдингом. Но свахи представили его бизнесменом. Впрочем, это – не самая неожиданная «фишка», которую применили создатели программы.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Ян рассказал, как все началось.

Как устроено шоу «Давай поженимся» - Ян Богуто рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Мне позвонили с Первого канала, я сначала думал – шутка. Пригласили на это шоу. Я не сильно хотел ехать. Но тут музыканты и все мое окружение говорят: «ты - сумасшедший, надо ехать, спеть песню». Я прикинул, и мы поехали, - поделился артист в студии.

Недавно Богуто организовал группу «Мания» и решил, что участие в проекте – неплохой задел для раскрутки. Но для этого надо было поработать женихом, то есть поискать на проекте невесту, как это делают участники «Давай поженимся». Перед съемками начались неожиданности.

- Допустим, звонит редактор, говорит: «Ян, у меня вопрос интимного характер, вы можете два раза?» Я говорю: «могу». «А три можете?» Я говорю: «могу, а вам зачем?» «Ну, нам для анкеты». Ладно, думаю, какая-то странная анкета. Выхожу в студию, они тут же объявляют: «Это - Ян Богуто из Новосибирска, ему надо не менее трех раз в день», - описал Богуто, как его презентовали.

В программе Ян не стал оспаривать свои способности и добросовестно отыграл свою роль. Говорит, не жалеет и шутит, что его теперь можно звать #Янтрираза. Эфир, как сказали бизнесмену-бодибилдеру, состоится 3 июня.

«Нечего делать на взрослых конкурсах» - Ян Богуто прокомментировал скандал на проекте «Голос. Дети». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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О том, как устроена телевизионная кухня, музыкант рассказал эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Фото: СОЦСЕТИ

О том, как устроена телевизионная кухня, музыкант рассказал эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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