Приоритет «Транспортная доступность»

- Пробки, моральный и материальный износ автобусов и троллейбусов, ямы на дорогах - эти проблемы знакомы каждому. Дорожно-транспортная сфера является одной из самых болевых точек, и с этим не поспоришь. Именно в этой отрасли мне пришлось заменить больше всего руководителей, не готовых отвечать за результаты своей работы. Ситуация постепенно выправляется - Новосибирск стал одним из первых городов России, включившихся в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Из 12 миллионов квадратных метров имеющегося дорожного покрытия нам ежегодно удается ремонтировать больше миллиона. Этого все еще недостаточно, однако ремонт стал более качественным - мы устанавливаем новые бордюры, расширяем узкие места, обновляем светофоры и благоустраиваем тротуары.

Больше ответственности я предложил брать на себя дорожным строителям, хотя первое время они очень сопротивлялись обнародованию информации о дорогах, находящихся на гарантии. Подрядчикам не нравилось, что любой возмущенный новосибирец может открыть виртуальную карту и увидеть, кто отвечает за конкретную яму, а также выступить с инициативой о привлечении организации к ответственности. Теперь хочешь не хочешь придется привыкать отвечать перед людьми за халтуру. А если нет - тогда милости просим на выход, уступите место другим дорожным строителям.

Качество дорог волнует почти каждого жителя, а для предпринимателей это еще и вопрос экономических потерь. Простои в пробке снижают деловую активность. Новосибирск - это уже всем понятно - занимает центральное место в экономике нашего региона, здесь сосредоточен основной человеческий и производственный потенциал. За пять лет налоговые поступления от предприятий города в разные бюджеты выросли на 50%, но беда в том, что Новосибирск многие годы играет роль донора в ущерб собственному экономическому здоровью. За 20 лет число жителей выросло на 185 тысяч человек, территория, отданная под жилую застройку, - в 1,5 раза. Ежегодно вводится более миллиона (!) квадратных метров жилья. В результате такого стремительного роста копилось отставание в развитии инфраструктуры города - в бюджете не оставалось денег на своевременное строительство дорог, развязок, социальных объектов и зеленых территорий.

Анатолий Локоть.

ПРИБЛИЗИТЬ ОТДАЛЕННЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

- Развитие было бурным, но несбалансированным, и это вызывает справедливое недовольство. Нам придется устранять разрыв, образовавшийся в обеспечении транспортной доступности отдаленных микрорайонов. Многим новосибирцам приходится напряженно трудиться, а если еще и дорога отнимает у них силы и время, то это очень тяжело отражается на работоспособности. Поэтому жизненно важно улучшить проезд в 4, 5, 6-й микрорайоны, в Плющихинский, Южно-Чемской жилмассивы и Чистую Слободу. За предстоящую пятилетку предстоит завершить строительство дороги по улице Титова. Построим железнодорожный переезд и участок, соединяющий улицы Фадеева и Гребенщикова, приступим к третьему этапу работ на улице Г. Колонды, что сразу почувствуют жители 4, 5 и 6-го микрорайонов. В перспективе - продление улицы Петухова и Красного проспекта. Для жителей Плющихинского жилмассива готовится проект трамвайной линии до метро «Золотая нива».

1 миллион 300 тысяч квадратных метров качественных дорог - вот наша ежегодная задача. В целом по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2025 года мы рассчитываем на объем финансирования более 9 миллиардов рублей. Надеемся, что часть этих средств получится направить на строительство крупных инфраструктурных объектов, которые должны связать отдаленные микрорайоны с деловым центром Новосибирска, открыть новые въезды и выезды в город, ускорить транспортные потоки между мегаполисом и городами Новосибирской агломерации - Бердском, Обью, Кольцово. Кроме того, необходимо учесть позиции жителей при реализации таких крупных объектов, как Восточный объезд и Юго-Западный транзит. Нам нельзя допустить ухудшения дорожной и экологической ситуации в Академгородке и Кольцово, тем более с учетом планов развития Новосибирского научного центра. Реализация Восточного обхода должна рассматриваться в связке с решениями президента по проекту «Академгородок 2.0».

Хочу отдельно подчеркнуть, что строительство дорог и тротуаров должно соответствовать принципам доступной безбарьерной среды. Нельзя экономить на людях с ограниченными возможностями: не только инвалидам-колясочникам, но и пенсионерам с тросточками, и мамам с детскими колясками очень нужны пандусы и удобные спуски с тротуаров. Я буду последовательно и настойчиво приводить к равновесию интересы строительного бизнеса и справедливые запросы новосибирцев. Для этого было внесено много изменений в существовавшие правила землепользования и застройки, градостроительная политика стала больше учитывать интересы обычного жителя. Три года назад удалось преодолеть возражения застройщиков и утвердить новые правила - ужесточились требования к плотности строительства, парковкам и благоустройству. Это был прорыв в одной из важнейших сфер жизни города. А в этом году вообще принципиально изменится широта и охват наших планов - будет принят план реализации Стратегии развития Новосибирска, в котором найдут отражение конкретные действия по всем приоритетным направлениям в период с 2020 по 2025 год.

Школа, поликлиника и парк должны находиться недалеко от дома, чтобы легко можно было дойти пешком. Но вот на работу все равно приходится ездить, поэтому развивать дороги и общественный транспорт необходимо в любом случае. Не скрою, задача вернуть привлекательность общественному транспорту дается с огромным трудом. Но большинство поездок должно совершаться именно на общественном транспорте. Разумеется, он должен стать по-настоящему быстрым, удобным и современным. Для этого будет реализована Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года, которую мы разработали и приняли в прошлом году.

Как изменится транспортная доступность отдаленных микрорайонов

ЗАЩИЩАЕМ ГОРОД ОТ «СЕРЫХ» СХЕМ

- Муниципальный транспорт много лет работал в режиме хронического недофинансирования, проходилось гасить долги прежних лет, а это сотни миллионов рублей. И Новосибирск в этом отношении не уникален. Во многих городах России за годы перехода к рынку самые лакомые маршруты доставались частникам. Сегодня доля наземных коммерческих перевозок составляет 76%, а муниципальные транспортные предприятия, которых в городе всего три, были доведены до предбанкротного состояния. Удастся ли их спасти? Мы обязаны это сделать. Мы должны по максимуму перевести коммерческий транспорт на безналичный расчет. Так мы сможем вести учет реального пассажиропотока и свести к нулю теневой оборот наличности в общественном транспорте. Наличный расчет провоцирует появление «серых» схем, это ни для кого не секрет. При этом невозможно организовать контроль за числом перевезенных пассажиров на каждой маршрутке, автобусе, чем пользуются недобросовестные перевозчики. Поэтому перевод на безналичные системы оплаты - это еще и способ вывода из тени денежного оборота на транспорте.

Нам уже удалось справиться с проблемой нелегальной торговли на «сибирском Черкизоне» - так неофициально называли Гусинобродскую барахолку. Там совершались заказные убийства, велась полукриминальная деятельность с миллиардными теневыми оборотами, десятки лет власти не могли справиться с этой гигантской язвой. Мы решили проблему за год, и все, кто готов был работать легально, получили места в современных ТЦ. Я уверен, что и сферу транспорта за год-два мы полностью выведем из тени. Уже видны результаты: безналичные расчеты за проезд превышают долю оплаты наличными деньгами, из-за которых как раз и возникает коррупция в сфере перевозок.

Сложившаяся маршрутная схема тоже еще далека от идеальной. В ней действия перевозчиков направлены на извлечение максимальной выручки и минимизацию расходов, а интересы пассажиров, регулярность движения по маршрутам, работа в вечернее время отходят на второй план. Чтобы привлекать компании к перевозке жителей отдаленных микрорайонов по экономически невыгодным маршрутам, мэрия при проведении конкурсных процедур среди перевозчиков вынуждена разыгрывать лоты, которые содержат так называемые рентабельные и нерентабельные маршруты. В результате мы видим переизбыток транспорта в центре города, дублирование и слишком протяженные маршруты. Движение общественного транспорта слабо синхронизировано и нерационально. Я считаю, что этот многолетний вектор движения нам удается переломить, хотя это очень многим не нравится и вызывает ожесточенное сопротивление.

Задачи в транспортной сфере

КАК ЭКОНОМИТЬ 25 - 50% СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

- Сейчас прорабатывается план действий на переходный период до 2021 года - в документе будут прописаны все меры оптимизации работы транспорта: новая маршрутная сеть и тарифы, порядок перехода к контрактной системе перевозок. Результатом должна стать рациональная маршрутная схема, где особая роль отведена метрополитену, скоростным видам транспорта, транспортно-пересадочным узлам. Такая схема предполагает более короткие и эффективные маршруты, так называемый сетевой тариф с возможностью пересадок на различные виды пассажирского транспорта, новые типы льгот и проездных документов для граждан. И самое главное - доход частного перевозчика будет зависеть уже не от количества пассажиров. Четкое соблюдение графика движения - вот чего мы сможем добиться.

Сейчас идет переход транспорта на новые условия работы по муниципальному заказу. После этого в полную силу должен заработать более выгодный сетевой тариф на проезд. Не на отдельных маршрутах, как это работает сейчас в режиме тестирования, а уже на всем подвижном составе муниципальных и коммерческих перевозчиков. Сетевой тариф при массовом внедрении даст новосибирцам ощутимую экономию: вы совершите, например, две поездки с пересадкой, а ваши затраты при этом сократятся на 25 - 50%.

С 2019 года планируем увеличить число участков с выделенными полосами для ускорения движения общественного транспорта с непременной установкой камер фиксации нарушителей. В работе девять участков. Регулировать транспортные потоки с помощью светофоров поможет современная цифровая система, разработанная новосибирским предприятием. Чтобы улучшить дорожную и экологическую ситуацию, создать среду, комфортную не только для автомобилистов, но и для пешеходов, пора перейти к полноценной работе платного парковочного пространства.

ТРАНСПОРТ, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

- Хорошие перспективы просматриваются у электротранспорта - сберегающего экологию, снижающего вредное воздействие на здоровье новосибирцев. Ключевую роль играет метро, но каждый новый трамвай и троллейбус - это тоже свежая атмосфера для «легких» города. Рассчитываем закупить 150 современных трамваев и троллейбусов, еще более значительного обновления - на 280 единиц - требует автобусный парк.

Автобусы и личные автомобили передвигаются по транспортному каркасу, который сложился еще в прошлом веке и сегодня не может пропускать многократно выросшие потоки. Все, что превышает возможности этого каркаса, замирает в часы пик в пробках. Спасительным в этой ситуации становится развитие рельсовых путей - состыковка с метро новых линий трамвая и «Городской электрички». Здесь есть возможности для гибких решений.

Впервые за 30 лет в Новосибирске начали строить новые трамвайные пути. Мы сейчас договариваемся о привлечении значительных инвестиций в ремонт существующих и строительство новых линий. Вы только представьте: за два с половиной года новым трамвайным маршрутом до Чистой Слободы воспользовались более 3 миллионов пассажиров! В час пик подобный маршрут общественного транспорта оказывается очень привлекательным и выигрышным по сравнению с поездкой на личном автомобиле. Образно говоря, в городе начинается «трамвайный ренессанс», и жители левого берега уже оценили его первые результаты.

Трамвай, собранный на «БКМ Сибирь».

Хочу напомнить, что мы открыли в Новосибирске совместное российско-белорусское предприятие по сборке трамваев «БКМ Сибирь». Этот проект я считаю очень позитивным, созидательным и не скрываю свое особое к нему отношение. Местное производство позволяет экономить на каждом трамвае порядка 7 миллионов рублей. Это не экономия ради хороших показателей. За счет таких долгосрочных решений высвобождаются средства на содержание городского хозяйства, а в результате мы сможем оказывать необходимую социальную помощь большему количеству людей, сохранять льготы на проезд.

Еще два важных направления - это проект «Городская электричка» и закупка троллейбусов с автономным ходом, которыми сейчас начали пользоваться, например, в Севастополе. Там на троллейбусах, кстати, стоят источники питания, сделанные в Новосибирске. Развитая контактная сеть и имеющаяся инфраструктура железнодорожных путей позволяет нам говорить об эффективности подобных транспортных решений.

И конечно, нельзя не сказать, что уже в этом году начнется строительство дорожных развязок и инженерных сетей в зоне будущей ледовой арены. Объем работ понятен, финансирование выделено из вышестоящих бюджетов. Важнейший момент: мы должны уложиться в срок - надо открыть все объекты в конце 2022 года, когда стартует международный молодежный чемпионат мира по хоккею. К этому сроку нужно завершить строительство новой станции метро «Спортивная». Задача предстоит непростая - работать строители будут на действующей ветке метро, поэтому мы не можем останавливать движение поездов в дневное время.

Новосибирск продолжает добиваться федерального финансирования на продление Дзержинской линии метро. Я сам часто пользуюсь метро и хорошо понимаю, как важен этот вид транспорта в суровом сибирском климате. С помощью депутатов Государственной думы на различных мероприятиях в Москве я настаиваю на необходимости возобновить государственное финансирование строительства метро в некоторых городах России. Речь идет о завершении проектов, которые были искусственно прерваны. В Новосибирске не достроено метро по Дзержинской ветке, проект не реализован до конца. Содержание и консервирование подобного недостроя обходится дороже, чем завершение ветки. Это для меня главная цель - полноценная реализация стратегических городских проектов. Без поддержки вышестоящих бюджетов мы этого сделать не сможем, поэтому я использую все возможности напомнить федеральному центру об этой важнейшей задаче и о том, что Новосибирск является генератором развития экономики всего региона.