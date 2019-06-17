Какая боль: авиакомпания заплатит штраф из-за жалобы группы «Чайф»

Новосибирская прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 после скандала с группой «Чайф». Напомним, в конце прошлого года музыканты закончили гастрольный тур и летели из Новосибирска в родной Екатеринбург. Полет был омрачен скандалом. По словам фронтмена группы Владимира Шахрина, борт самолета марки Embraer 170 напоминал парилку: жара, нечем дышать, хоть иллюминаторы открывай. Термометр, конечно, с собой никто не вез, но по ощущениям, температура была выше 40 градусов!

Лидер "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолёте.https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65689951.html Из-за жары на рейсе Новосибирск Екатеринбург нескольким людям стало плохо

Шахрин попытался разобраться, в чем дело, шумел, требовал командира экипажа. Все это попало на видео.

— В самолете было очень жарко, душно, — рассказала тогда КП-Новосибирск Марина Залогина, пресс-атташе группы «Чайф». И тут же призналась, что по прилету эмоции отлегли. И сам музыкант на авиакомпанию уже зла не держал, в суд обращаться не будет. — Владимир Владимирович (Шахрин) даже пошутил. Сказал: «У нас любое хорошее дело в России начинается и заканчивается баней».

А вот прокурорские юмора не оценили. Начали проверку. И спустя полгода озвучили результат. Оказалось, что парилка досталась пассажирам и обратного рейса — в Новосибирск. Их права, получается, тоже нарушили:

— Вопреки установленным законом требованиям температура воздуха в салоне самолета находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург — Новосибирск, — рассказала Оксана Горбунова, старший помощник прокурора Новосибирской области. — Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора.

В прокуратуре возбудили административное дело по статье «Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

И, кстати, если Владимир Шахрин не будет подавать в суд на авиакомпанию, то другие пассажиры могут через иск получить компенсацию. Правда, ее сумма, скорее всего, будет не сопоставима со штрафом.

— Можно подать иск в суд, но компенсация будет минимальная, ну может 5 тысяч, максимум 10 тысяч, — предполагает адвокат Павел Яровой. — К сожалению, у нас суды не очень щедры на компенсации морального вреда, а тут никто не пострадал по сути, просто потерпел неудобства. Но в любом случае, если кто-то желает, то может обратиться в суд и его, скорее всего, выиграет.

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