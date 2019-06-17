«Маленький чемпион» в Новосибирске: ползает всего неделю, а уже спортсмен!

Дорожки, судьи и медали. И почти настоящие атлеты. Вот только они еще в ползунках и им всего от полугода до трех лет. Это участники семейных соревнований «Маленький чемпион», которые «Комсомольская правда» провела уже в шестой раз. Мы подготовили фоторепортаж с самыми яркими моментами нашего праздника, прошедшего на стадионе «Заря».

Роман Антонов - самый маленький участник конкурса.Фото: Даба ДАБАЕВ

Самым маленьким участником соревнований стал Роман Антонов: 12 июня малышу исполнится полгода. Ему же на стартах достался красивый номер - 500.

- Моя старшая дочка Алиса участвовала в соревнованиях два года подряд, нам все очень понравилось. А в этом году за неделю до конкурса пополз и сын, и мы решили, что он присоединится к сестренке, - рассказала Евгения Антонова, мама Романа и Алисы.

Тройняшки Каталеевы боролись за победу в категории для самых старших.Фото: Даба ДАБАЕВ

Таких участников на наших соревнованиях еще не было: за медалями «Маленького чемпиона» пришли тройняшки! Софии, Ксюше и Сергею Каталеевым по два года, так что бежали они в категории для самых старших.

- Как мы управляемся с ними? Одной левой! - смеется Анастасия, мама тройняшек. - Конечно, хлопот в три раза больше, но нам бабушка очень сильно помогает. Мы стараемся, чтобы дети занимались чем-то, играли все вместе. София, как старшая, - организатор: она игры придумывает. А еще мы вместе буквы учим, считаем, рисуем. Характеры у всех разные: Сережа тянется ко всему техническому, ему нравится играть с пластмассовыми инструментами. София любит, когда ей читают. А Ксюшу в семье называют артисткой: ей нравится разыгрывать разные сценки.

- Когда детей много, некогда бегать за каждым ребенком. Мы с детства приучаем их к самостоятельности: уже с года они едят сами, - говорит бабушка детей, Татьяна Юрьевна.

Соревнования похожи на настоящий карнавал.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

А еще каждый год наш праздник превращается в настоящий карнавал: участники готовят необычные костюмы. Например, семья Бауэр примерила королевский образ.

- Мы участвуем в «Маленьком чемпионе» уже четыре года. Сначала - со старшим сыном, теперь - с младшим. И хотя призовых мест мы не брали, наши костюмы признавали лучшими, - вспоминает мама Анастасия. - В этом году идея королевских костюмов была моя, а помогла ее воплотить старшая сестра. Готовили наряд мы в общей сложности около недели.

Семья Бауэр примерила королевский образ.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

За свои старания семья Бауэр получила приз за лучший костюм!

Родители заманивали малышей кто во что горазд.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Во время стартов мамы и папы старались помочь малышам как можно быстрее добежать до финиша. В ход шли любимые игрушки - машинки, куклы. А у некоторых был и необычный арсенал: компьютерные мышки, гаджеты, бананы и даже… утюг.

Азарт борьбы.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Радость победы!Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Самой быстрой малышкой на наших соревнованиях стала Полина Пузанкова. Выступала девочка в категории от 1,5 года до 2 лет и свою дистанцию - 7,5 метра - пробежала всего за 4,75 секунды.

Полина оказалась намного быстрее мальчишек.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Мечтаем, чтобы наша дочка училась в училище олимпийского резерва и стала чемпионкой, поэтому готовим ее с детства. Дочка уже делает упражнения на гибкость, она очень пластичная, - гордится Марина, мама девочки. - Так что на «Маленьком чемпионе» мы потренировались!

«Евразия», эксклюзивный поставщик на территорию России подгузников ТМ Joonies, делал подарки участникам соревнований.Фото: Даба ДАБАЕВ

О том, чтобы малышам на соревнованиях было комфортно, позаботился наш партнер - «Евразия», эксклюзивный поставщик на территорию России подгузников ТМ Joonies.

- Наши подгузники отличаются качеством, которому доверяют родители по всей стране. Благодаря современным технологиям и мягкой поверхности малыши в них не потеют и чувствуют себя замечательно, - рассказывают в компании.

Сколько бы ваш малыш ни крутился, благодаря особому впитывающему слою никаких комков не образуется.Фото: Даба ДАБАЕВ

Современные технологии - это не просто слова: впитывающий слой подгузников Joonies Premium Soft состоит из абсорбента, воздушной целлюлозы и воздушного нетканого материала. А это значит, сколько бы ваш малыш ни крутился, никаких комков не образуется. А 3D-рисунок на внутренней стороне позволяет уменьшить соприкосновение с кожей ребенка и избежать раздражения.

Качество подгузников мамы могли проверить на семейных соревнованиях «Маленький чемпион»: каждый малыш получил подгузники в подарок!

Важный момент: интернет-магазин осуществляет доставку подгузников в течение семи дней. Так что своего заказа вам придется ждать совсем недолго!

Во время соревнований компания «Беллакт» организовала специальную стойку, где родители могли получить консультации по питанию.Фото: Даба ДАБАЕВ

Чтобы маленькие спортсмены набирались сил, важно правильно питаться. Об этом позаботился наш вкусный спонсор - компания по производству детского питания «Беллакт».

- Наша компания является партнером «Комсомольской правды» уже не первый год, для нас это отличная возможность пообщаться с мамами напрямую и рассказать о своей продукции, - признается Алексей Свиридов, региональный медицинский менеджер ОАО «Беллакт». - Наше предприятие находится в Республике Беларусь и является единственной на постсоветском пространстве фирмой, которая имеет полный цикл производства. У нас есть все, начиная от собственных молочных ферм и заканчивая выпуском готовой продукции на заводе с современным оборудованием.

А это залог отличного качества и гарантия безопасности продукции, что так важно для малышей и их родителей.

Сок «ФрутоНяня» - одно из любимых лакомств малышей.Фото: Даба ДАБАЕВ

После стартов у маленьких спортсменов урчало в животиках, и подкрепиться они могли продукцией компании «ФрутоНяня».

- Дети - это наша целевая аудитория, и мы рады были присоединиться к семейным соревнованиям «Комсомольской правды», - подчеркивает Ирина Антакаева, дивизиональный менеджер по торговому маркетингу АО «ПРОГРЕСС». - У нас есть линейка первого прикорма, и многие мамы и папы начинают постепенно переводить малышей с грудного вскармливания именно с нашей продукцией. Питание и соки наша компания производит только из высококачественных и натуральных продуктов, и они на 100 процентов полезные и натуральные.

Умные зубные пасты R.O.C.S. достались всем малышам, преодолевшим дистанцию.Фото: Даба ДАБАЕВ

Умные зубные пасты R.O.C.S. достались всем малышам, преодолевшим дистанцию.

- Все ингредиенты в зубной пасте R.O.C.S. для самых маленьких подобраны с учетом возрастных особенностей малышей. Поэтому даже если ребенок проглотит пасту, то все будет в порядке, - объясняет представитель компании Екатерина Гаврилкина. - Эффективность и безопасность зубной пасты R.O.C.S. подтверждена клиническими исследованиями.

Ребятишкам очень понравился символ «Глазки».Фото: Даба ДАБАЕВ

Этот веселый символ клиники «Глазка» стал одним из самых любимых на нашем празднике: взрослые и дети с удовольствием фотографировались с ним и узнавали о работе клиники.

- Миссия нашей компании - сохранение зрения у подрастающего поколения, - говорит Алексадр Ларшин, коммерческий директор офтальмологического центра «Глазка». - Мы специализируемся на очень качественной офтальмологической диагностике, и также в нашем центре можно получить всю необходимую помощь. У нас есть функциональное аппаратное лечение, свой оптический салон, мы занимаемся ночными линзами и мягкими контактными линзами.

Кстати, в подарок участникам компания предоставила сертификаты на полную функциональную диагностику взрослому или ребенку.

Мамы могли узнать много полезного о том, как облегчить прорезывание зубов у ребенка.Фото: Даба ДАБАЕВ

«БУАРОН» - не просто название компании! Буарон - фамилия основателей самой известной на данный момент лаборатории по производству гомеопатических лекарств. На сегодняшний день уже третье поколение семьи Буарон работает над созданием лекарственных препаратов. Понимая потребности взрослых и маленьких пациентов во всем мире, компания стремится обеспечивать высокую надежность и безопасность лекарств. В России лекарства «БУАРОН» представлены более 10 лет, в том числе и хорошо известные - «Оциллококцинум», «Стодаль», «Гомеовокс», «Дантинорм Бэби», «Гомеострес», «Арнигель», «Цикадерма».

Возможны противопоказания, перед применением внимательно прочитайте инструкцию и воспользуйтесь консультацией специалиста.Фото: Даба ДАБАЕВ

Все лекарства «БУАРОН» производятся во Франции, в экологически чистой зоне недалеко от города Лиона. Эта производственная площадка сертифицирована по стандартам GMP и каждые три года инспектируется американским контролирующим органом FDA. Что же это значит для пациента? Прежде всего - высокое качество лекарств!

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) - международный стандарт, предполагающий, что производственный процесс конкретного предприятия соответствует всем современным требованиям фармпроизводства.

Следовательно, выпускаемые этим предприятием препараты безопасны и надежны.

Сибиряки могут пройти ДНК-тест и понять, к какому виду спорта предрасположен ребенок.Фото: Даба ДАБАЕВ

Думаете, в какой вид спорта отдать вашего ребенка? Определиться вам поможет компания Му Genetics.

- Мы занимаемся генетическими исследованиями, по результатам которых даем персональные рекомендации по питанию, спорту, приему витаминов. Благодаря генетическим тестам можно узнать, к чему предрасположен организм ребенка, чтобы выбор секции был осознанным, - объясняет Нина Иконникова, бренд-менеджер компании. - Мы изучаем гены, отвечающие за спортивную предрасположенность. Например, тем, у кого мышечные волокна «медленные», подходят длительные нагрузки на выносливость - марафоны. А кто-то добьется большего успеха в таких видах спорта, где важны короткие силовые нагрузки, - в тяжелой атлетике или пауэрлифтинге.

АО «Агрофирма «Лебедевская» впервые стала партнером соревнований «Маленький чемпион».Фото: Даба ДАБАЕВ

Спорт спортом, но и о здоровом питании забывать не надо, а обеспечить его можно благодаря продукции Агрофирмы «Лебедевская». Компания занимается производством молочной продукции, такой как сыр, творог, кефир, ряженка, молоко, сливочное и топленое масло.

Компания вручила призы участникам конкурса, победившим в номинации «Малыш-философ».Фото: Даба ДАБАЕВ

Также Агрофирма «Лебедевская» провела конкурс на лучший слоган среди участников соревнований. Победу одержал вариант: «С лебедевским молочком будет все у нас пучком!». На этом подарки от агрофирмы не заканчиваются. В социальных сетях вы можете принять участие в конкурсе «Народный креатив», где главный приз - 100 000 рублей. Подробности - на сайте Лебедевская.рф.

Полезно и вкусно - то, что нужно для малыша!Фото: Даба ДАБАЕВ

Компания «Дивинка» тоже приготовила подарки победителям «Маленького чемпиона»: они получили печенье, соломку и готовые завтраки. То, что так необходимо для правильного питания!

Компания «Игрушкино царство» организовала игровую зону для всех малышей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Компания «Игрушкино царство» сделала участникам соревнований замечательный подарок: не только вручила презенты победителям, но и организовала игровую зону для всех малышей. Так что они могли повеселиться в ожидании стартов и после забега!

Красивая фотозона понравилась детям и родителям.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Благотворительная организация «Добрый город» приготовила для сибиряков не только площадку, где дети могли поиграть, но и красочную фотозону. Там ребятишки и их родители делали яркие селфи.

Как вам такой рок-н-ролл?Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Гостями нашего праздника стали воспитанники спортивно-хореографического центра «Пудра»: номер с акробатическим рок-н-роллом показала команда Black Team.

Воспитанники Эстрадного центра «Апельсин» умеют показывать и такой трюк.Фото: Даба ДАБАЕВ

Эстрадный центр «Апельсин» приготовил для ребятишек и их родителей три номера, но этот оказался наиболее зрелищным.

Гимнастика - это красиво, но непросто.Фото: Даба ДАБАЕВ

Частью нашей программы стало выступление спортивной школы «Триумф».

Удивлял зрителей фокусник Ильхом Кадыров.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фокусник Ильхом Кадыров выступил со сказочным представлением, которое поразило даже взрослых.

«Комсомольская правда» благодарит партнеров семейных соревнований «Маленький чемпион»: Сибирский центр профилактики и лечения близорукости «Глазка», интернет-магазин «Игрушкино царство», ООО «Евразия» - официального представителя и эксклюзивного поставщика подгузников ТМ Joonies, ОАО «Беллакт», ООО «Национальный центр генетических исследований», группу компаний «Диарси», поставщика зубных паст R.O.C.S., Lapica, ООО «Буарон», АО «Прогресс», поставщика детского питания «ФрутоНяня», Агрофирму «Лебедевская», благотворительную организацию «Добрый город», Школу социального волонтера.

На празднике было интересно.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

За помощь в организации культурной программы благодарим Эстрадный центр «Апельсин», спортивную школу «Триумф», спортивно-хореографический центр «Пудра», Федерацию художественной гимнастики Новосибирской области, эстрадную вокальную студию «Азбука-Хит», Спортивную школу по спортивным танцам и фокусника Ильхома Кадырова.

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«Маленький чемпион» - это круто!Фото: Алексей КРЕМНЁВ

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Спасибо, «Комсомолка»!

Мамы и папы с удовольствием делятся эмоциями от праздника в «Инстаграме».

Шайкина Соня стала победительницей в номинации «Мисс ФрутоНяня».

Ольга ШАЙКИНА

Дочка Ольги Шайкиной - Соня - стала победительницей в номинации «Мисс ФрутоНяня». И ее мама от души поблагодарила «Комсомолку».

- В спортивном центре «Заря» состоялось очень крутое мероприятие для малышей - «Маленький чемпион». Совсем крошки ползут, детки постарше бегут разные дистанции - в зависимости от возраста. Атмосфера, конечно, очень трогательная: такие разные смешные карапузы, ползут и бегут кто куда! Мы участвовали в забеге на дистанцию 7,5 метра. Соня пробежала ее за 6,15 секунды. Первые три места мы не заняли - победителями оказались детки, которые пробежали дистанцию за 5 с небольшим секунд.

Призы от ФрутоНяни.

Зато следующая номинация была НАША - «Мисс ФрутоНяня»! Ох, сколько счастья было у всех нас! Больше, чем у Сони! Нам вручили кучу подарков! Мисс ФрутоНяня с чувством выполненного долга на обратном пути уснула в машине! Спасибо огромное за праздник!

Василина Масленникова с мамой.

Мария МАСЛЕННИКОВА

Боролась за победу и годовалая дочка Марии Масленниковой - Василина. К соревнованиям семья подошла ответственно: все нарядились в костюмы Минни-Маус. И старания были не напрасны:

- Мы получили подарки за лучший костюм! Ползать Василина, естественно, отказалась: расплакалась прямо посередине трассы.

Семья Бердниковых.

Евгения БЕРДНИКОВА

Семья Бердниковых пришла на соревнования в необычном образе и тоже не осталась без подарков:

- Люблю я такие праздники! Как здорово, что в наше время для деток проводят замечательные мероприятия, где приучают к спорту с детства, где очень весело и позитивно, этот праздник - большой подарок для них. Спасибо огромное за это «Комсомолке».

Приз за лучший семейный образ.

Участвуем второй год, и снова нас наградили за лучший семейный образ. В прошлом году мы были вкусными клубничками, так как были одни девочки; в этом году папе удалось составить нам компанию, поэтому выбрали образ повеселее.

Семья Огурецких.

Анна ОГУРЕЦКАЯ

Анна Огурецкая привела на соревнования сына и старшую дочку, так что посты она посвятила им обоим:

- Наш маленький чемпион отстрелялся первым и получил награду как самый неторопливый: не путать с последним! В своей десятке был вторым.

- Старшая чемпионка с нами не очень-то и хотела фотографироваться, зато без нас - с удовольствием! В этом году хороший результат - еще пара секунд, и даже третье место было бы.