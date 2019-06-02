Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Соревнования «Маленький чемпион» в Новосибирске: часть 1
Выехал на красный свет: водитель «Рено» погиб в аварии с пассажирским поездом «Кулунда — Новосибирск»