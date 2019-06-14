«Умный свет» для «умного города»: как осветить столицу Сибири

Существуют профессиональные светотехнические компании, готовые в рамках государственно-частного партнерства сделать наш город еще ярче.

Мы стремимся к тому, чтобы столица Сибири оправдывала свое название. Чтобы «умная городская среда» стала светлее. Благодаря освещению многие памятники архитектуры и знаковые здания могут стать еще заметнее. К тому же поток туристов в наш город заметно увеличивается, люди приезжают в любое время суток и вполне бы могли получить эстетическое удовольствие от ночной панорамы Новосибирска. Так в чем проблема? Кто мешает превратить ночь в день, добавить световых красок в городскую архитектуру?

Красноярск. Коммунальный мост.

Пожалуй, видимых причин нет. Скорее, как любят у нас говорить, просто не дошли руки, хотя успешные кейсы существуют. Первые итоги реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на создание «умных городов», были озвучены в Калуге, где проходил международный форум «Умный город. Инструкция по применению». Именно на этом мероприятии была отмечена успешная реализация Концессионного соглашения (КС), заключенного в начале 2018 года администрацией Волгограда с компанией «Светосервис-Волгоград».

Волгоград. Храм Святого Пророка Иоанна Предтечи.

Согласно этому соглашению на протяжении 15 лет компания-концессионер, входящая в состав Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (МСК «БЛ ГРУПП»), будет выполнять работы по эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству новых объектов наружного освещения города.

Волгоград. Астраханский мост.

Волгоград. Астраханский мост.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области, так обозначил свою позицию по поводу важного для города решения:

- Хотелось, чтобы город стал по-настоящему светлым, чтобы люди чувствовали себя здесь безопасно и комфортно.

Теперь о МСК «БЛ ГРУПП». Компания - лидер светотехнической отрасли России, занимается всеми направлениями деятельности в рамках светотехнической отрасли, в том числе производством светотехнического оборудования GALAD и металлоконструкций OPORA ENGINEERING. В составе корпорации - семь заводов, из них пять - в России и два - в Европе.

Москва. Садовое кольцо.

- Успешно заменяя импортные комплектующие отечественными, преимущественно собственного производства, мы довели уровень комплектации приборов, сделанных на наших заводах, до 90%, - отметил президент корпорации Георгий Боос.

Компания «Светосервис-Телемеханика», входящая в состав МСК «БЛ ГРУПП», производит программно-аппаратные комплексы для систем управления освещением, которые интегрируются в пространство «умного города». Например, автоматизированная система «БРИЗ - «Умный свет» взаимодействует с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».

Санкт-Петербург. Морской порт.

Преобразования в Волгограде начались с модернизации освещения ключевых транспортных артерий. В их числе шоссе Авиаторов, проспект Жукова, 2-я Продольная магистраль, 0-я Продольная магистраль, набережная 62-й Армии, Волгоградский мост, улицы 7-й Гвардейской дивизии, Мира и Комсомольская. А самый протяженный в России (15,9 километра) проспект Ленина стал наиболее яркой линией на панораме города, что хорошо видно с высоты птичьего полета. Расширяется круг социально и культурно значимых ландшафтных объектов. Среди них склон поймы реки Царица в Центральном районе города, детский парк «Сказка» и ансамбль набережной Волги. К ЧМ-2018 были освещены парковки у стадиона «Волгоград-Арена» и аэропорта Волгоград.

Самый протяженный в России проспект Ленина (Волгоград).

Волгоград. Ансамбль набережной реки Волги.

В 2019 году будет построено 48 объектов (1867 светоточек) и модернизировано два (74 светоточки). Объем инвестиций составит 220,3 миллиона рублей. За весь период действия соглашения концессионер инвестирует более 1 миллиарда рублей.

Волгоград. Проспект имени Г. К. Жукова.

Волгоград. Улица 7-й Гвардейской дивизии.

Сейчас в активной фазе работы в парках «Новая пойма», «50 лет Октября», реализуются проекты по архитектурно-художественному освещению храма святого пророка Иоанна Предтечи.

Волгоград. 2-я Продольная магистраль.

Волгоград. Набережная 62-й Армии.

Даже когда дорога устлана розами, среди цветов порой проступают шипы… Иногда жизнь подбрасывает неожиданные сложности. Перед ЧМ-2018 в целях обеспечения безопасности в городе было запрещено проводить строительно-монтажные работы. Директор «Светосервис-Волгоград» Дмитрий Комлев рассказал, что «обязательства по КС пришлось выполнять в жестком режиме и в сжатые сроки». План был успешно выполнен благодаря трудолюбию и ответственности сотрудников компании, их искренней любви к родному городу.

Деятельность «Светосервис-Волгоград» находится под пристальным общественным контролем, и это повышает ответственность исполнителя. Почти все результаты работы становятся триггером для городских СМИ - еще одного надежного медийного инструмента контроля.

ВИДЕО

В Волгограде возводят новые линии уличного освещения

На Центральной набережной Волгограда монтируют новую линию освещения

Благодаря внедрению энергоэффективных решений и сокращению энергозатрат появляются средства для модернизации освещения все новых объектов городской инфраструктуры. Снижается нагрузка на бюджет, и жители видят результат работы. А еще - появляется широкий рынок сбыта отечественной продукции.

Красноярск. Коммунальный мост.

Красноярск. Коммунальный мост.

Концессионер получает прибыль за счет экономии, достигнутой благодаря энергоэффективным решениям и качеству работ. Чем выше качество, тем дешевле эксплуатация. Есть и дополнительный источник дохода - отчисления за аренду мест под расположение оборудования сторонних организаций на опорных конструкциях.

Сочи. Улица Ленина.

- Имея большой практический опыт, мы могли бы применить его во всех регионах России, в том числе в Новосибирске, - рассказывает директор по строительно-монтажным работам МСК «БЛ ГРУПП» Александр Киреев. Город стал бы гораздо комфортнее, безопаснее и привлекательнее. А снижение нагрузки на бюджет и «умный свет» позволят быстрее и качественнее реализовать программу «Умный город». Так что сибиряки могут брать волгоградский опыт на вооружение.