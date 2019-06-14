2019-06-13T11:24:25+03:00
Общество

«Умный свет» для «умного города»: как осветить столицу Сибири

Яркое освещение зданий и мостов может придать Новосибирску европейский шик [фото, видео]
Поделиться:
«Умный свет» позволит быстрее и качественнее реализовать программу «Умный город».«Умный свет» позволит быстрее и качественнее реализовать программу «Умный город».

Существуют профессиональные светотехнические компании, готовые в рамках государственно-частного партнерства сделать наш город еще ярче.

Мы стремимся к тому, чтобы столица Сибири оправдывала свое название. Чтобы «умная городская среда» стала светлее. Благодаря освещению многие памятники архитектуры и знаковые здания могут стать еще заметнее. К тому же поток туристов в наш город заметно увеличивается, люди приезжают в любое время суток и вполне бы могли получить эстетическое удовольствие от ночной панорамы Новосибирска. Так в чем проблема? Кто мешает превратить ночь в день, добавить световых красок в городскую архитектуру?

Красноярск. Коммунальный мост.

Красноярск. Коммунальный мост.

Пожалуй, видимых причин нет. Скорее, как любят у нас говорить, просто не дошли руки, хотя успешные кейсы существуют. Первые итоги реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на создание «умных городов», были озвучены в Калуге, где проходил международный форум «Умный город. Инструкция по применению». Именно на этом мероприятии была отмечена успешная реализация Концессионного соглашения (КС), заключенного в начале 2018 года администрацией Волгограда с компанией «Светосервис-Волгоград».

Волгоград. Храм Святого Пророка Иоанна Предтечи.

Волгоград. Храм Святого Пророка Иоанна Предтечи.

Согласно этому соглашению на протяжении 15 лет компания-концессионер, входящая в состав Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (МСК «БЛ ГРУПП»), будет выполнять работы по эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству новых объектов наружного освещения города.

Волгоград. Астраханский мост.

Волгоград. Астраханский мост.

Волгоград. Астраханский мост.

Волгоград. Астраханский мост.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области, так обозначил свою позицию по поводу важного для города решения:

- Хотелось, чтобы город стал по-настоящему светлым, чтобы люди чувствовали себя здесь безопасно и комфортно.

Теперь о МСК «БЛ ГРУПП». Компания - лидер светотехнической отрасли России, занимается всеми направлениями деятельности в рамках светотехнической отрасли, в том числе производством светотехнического оборудования GALAD и металлоконструкций OPORA ENGINEERING. В составе корпорации - семь заводов, из них пять - в России и два - в Европе.

Москва. Садовое кольцо.

Москва. Садовое кольцо.

- Успешно заменяя импортные комплектующие отечественными, преимущественно собственного производства, мы довели уровень комплектации приборов, сделанных на наших заводах, до 90%, - отметил президент корпорации Георгий Боос.

Компания «Светосервис-Телемеханика», входящая в состав МСК «БЛ ГРУПП», производит программно-аппаратные комплексы для систем управления освещением, которые интегрируются в пространство «умного города». Например, автоматизированная система «БРИЗ - «Умный свет» взаимодействует с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».

Санкт-Петербург. Морской порт.

Санкт-Петербург. Морской порт.

Преобразования в Волгограде начались с модернизации освещения ключевых транспортных артерий. В их числе шоссе Авиаторов, проспект Жукова, 2-я Продольная магистраль, 0-я Продольная магистраль, набережная 62-й Армии, Волгоградский мост, улицы 7-й Гвардейской дивизии, Мира и Комсомольская. А самый протяженный в России (15,9 километра) проспект Ленина стал наиболее яркой линией на панораме города, что хорошо видно с высоты птичьего полета. Расширяется круг социально и культурно значимых ландшафтных объектов. Среди них склон поймы реки Царица в Центральном районе города, детский парк «Сказка» и ансамбль набережной Волги. К ЧМ-2018 были освещены парковки у стадиона «Волгоград-Арена» и аэропорта Волгоград.

Самый протяженный в России проспект Ленина (Волгоград).

Волгоград. Ансамбль набережной реки Волги.

Волгоград. Ансамбль набережной реки Волги.

В 2019 году будет построено 48 объектов (1867 светоточек) и модернизировано два (74 светоточки). Объем инвестиций составит 220,3 миллиона рублей. За весь период действия соглашения концессионер инвестирует более 1 миллиарда рублей.

Волгоград. Проспект имени Г. К. Жукова.

Волгоград. Проспект имени Г. К. Жукова.

Волгоград. Улица 7-й Гвардейской дивизии.

Волгоград. Улица 7-й Гвардейской дивизии.

Сейчас в активной фазе работы в парках «Новая пойма», «50 лет Октября», реализуются проекты по архитектурно-художественному освещению храма святого пророка Иоанна Предтечи.

Волгоград. 2-я Продольная магистраль.

Волгоград. 2-я Продольная магистраль.

Волгоград. Набережная 62-й Армии.

Волгоград. Набережная 62-й Армии.

Даже когда дорога устлана розами, среди цветов порой проступают шипы… Иногда жизнь подбрасывает неожиданные сложности. Перед ЧМ-2018 в целях обеспечения безопасности в городе было запрещено проводить строительно-монтажные работы. Директор «Светосервис-Волгоград» Дмитрий Комлев рассказал, что «обязательства по КС пришлось выполнять в жестком режиме и в сжатые сроки». План был успешно выполнен благодаря трудолюбию и ответственности сотрудников компании, их искренней любви к родному городу.

Деятельность «Светосервис-Волгоград» находится под пристальным общественным контролем, и это повышает ответственность исполнителя. Почти все результаты работы становятся триггером для городских СМИ - еще одного надежного медийного инструмента контроля.

ВИДЕО

В Волгограде возводят новые линии уличного освещения

На Центральной набережной Волгограда монтируют новую линию освещения

Благодаря внедрению энергоэффективных решений и сокращению энергозатрат появляются средства для модернизации освещения все новых объектов городской инфраструктуры. Снижается нагрузка на бюджет, и жители видят результат работы. А еще - появляется широкий рынок сбыта отечественной продукции.

Красноярск. Коммунальный мост.

Красноярск. Коммунальный мост.

Красноярск. Коммунальный мост.

Красноярск. Коммунальный мост.

Концессионер получает прибыль за счет экономии, достигнутой благодаря энергоэффективным решениям и качеству работ. Чем выше качество, тем дешевле эксплуатация. Есть и дополнительный источник дохода - отчисления за аренду мест под расположение оборудования сторонних организаций на опорных конструкциях.

Сочи. Улица Ленина.

Сочи. Улица Ленина.

- Имея большой практический опыт, мы могли бы применить его во всех регионах России, в том числе в Новосибирске, - рассказывает директор по строительно-монтажным работам МСК «БЛ ГРУПП» Александр Киреев. Город стал бы гораздо комфортнее, безопаснее и привлекательнее. А снижение нагрузки на бюджет и «умный свет» позволят быстрее и качественнее реализовать программу «Умный город». Так что сибиряки могут брать волгоградский опыт на вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новосибирску - динамичное развитие
В начале апреля мэр Анатолий Локоть предложил обсудить основные направления развития Новосибирска на ближайшие пять лет. Социальные проблемы, транспорт, дороги, образование, экономика и предпринимательство - эти темы обсуждались с горожанами
Новости 24
Как ураган пронесся: новосибирцы делятся последствиями обрушившейся на Новосибирск стихии
Погода на день в Новосибирске: 14 июня будет плюс 22 градусов и грозы
Как просил дед: Владимир Тарасенко устроил для новорожденного сына фотосессию в Кубке Стэнли
Ушла с детской площадки: в Кольцово пропала 11-летняя девочка
Все загорелось мгновенно: в Новосибирске молния подожгла дом
Маленькая, а уже с короной: 4-летнюю девочку признали лучшей в мире моделью
«Вместо 200 тысяч рублей - 200 стогов»: судебные приставы арестовали у неплательщика алиментов сено
«Этот мех на костюме разбойника его раздражал»: новосибирец избил школьника-косплейщика и выстрелил в него
Две недели без сна: жители спального района Новосибирска жалуются на ночную стройку под окнами
В Новосибирске 17-летнюю девушку убило молнией
В Новосибирской области губернатор открыл современную молочную ферму
Забавные мордашки: фотограф разрисовала козлика и лошадку, пока они пытались съесть краску
Попался, когда угодил в аварию: новосибирец разбил угнанный у отца внедорожник